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Не просто ржавые обломки: как реставрируют технику времен войны - РИА Новости, 09.05.2022
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Морская держава
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Не просто ржавые обломки: как реставрируют технику времен войны
Не просто ржавые обломки: как реставрируют технику времен войны - РИА Новости, 09.05.2022
Не просто ржавые обломки: как реставрируют технику времен войны
В России год за годом восстанавливают памятники, находят артефакты Великой Отечественной войны. Этим занимаются специалисты разных областей. Поисковые отряды,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:00
2022-05-09T10:03
морская держава
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ил-2
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В России год за годом восстанавливают памятники, находят артефакты Великой Отечественной войны. Этим занимаются специалисты разных областей. Поисковые отряды, поднимающие орудия и технику из земли и болот, историки и архивные работники (без их ценных данных бывает трудно разобраться), да и целые предприятия, где реставрируют исторические ценности. За последние годы работники Невского судостроительно-судоремотного завода смогли передать музеям несколько объектов.Завод в годы войны изготавливал орудия и другие изделия для армии и флота. В 1941 году связи с быстрым приближением немцев предприятие из Шлиссельбурга перевезли под Великий Устюг и за три года войны здесь выпустили 228 тысяч мин, 6 тысяч пар лыж, походные кухни, санитарные волокуши, озерные баржи, ящики для мин, саперные лопаты и многое другое. Спустя почти 80 завод лет восстанавливает их. Кроме того, работники предприятия занимались ремонтом речных судов, поэтому сейчас новое поколение заводчан с особым вниманием относится к реставрации военной техники.Чертежи и эскизы из принтераПеред тем как чистить, выправлять вмятины и вытачивать детали, специалисты собирают всю доступную информацию: чертежи, данные о заводе-изготовителе, год производства, место приписки и, если возможно, историю эксплуатации. Нередко технику для реставрации заводу передают музеи, они и сообщают все, что знают сами.Замначальника цеха №1 Невского судостроительно-судоремонтного завода Федор Катагаров впервые подключился к восстановительным работам, когда из Музея прорыва блокады Ленинграда прислали ижорскую башню – вращающуюся пулеметную точку, сделанную из бронированных листов. Место, где устанавливался пулемет, закрывалось бронированными плитами, но их размеры были неизвестны. Федор Катагаров руководствовался принципом "семь раз отмерь, один раз отрежь": он распечатывал эскизы деталей на принтере и прикладывал к корпусу башни, потом в графическом редакторе вместе с технологом они переделывали эскиз и снова примеряли. Башню успешно отреставрировали и передали обратно Музею.Работники завода накопили большой опыт реставрации танков. Так, в 2003 году на обмелевшем участке Невы нашли легкий танк сопровождения пехоты Т-26 без башни и верхних участков корпуса, но с полностью сохранившейся ходовой частью. На заводе вырезали новые бронелисты, а башню удалось найти позднее. За год восстановление Т-26 полностью закончили, однако в правом боку танка специально оставили нетронутой боевую пробоину.Танк Т-38 случайно обнаружил в 2004-м водолаз во время подводной охоты. На заводе провели почти детективное расследование, чтобы установить причину гибели танка. Он находился на плаву в сохранности, когда в него попал немецкий снаряд. Броню не пробил, но ударом сбил башню, в танк попала вода и он затонул. Судьба экипажа неизвестна.На Невском заводе Т-38 восстановили почти полностью, за исключением изъеденной коррозией поверхности брони и поврежденного мотора. Танк занял свое место в экспозиции боевой техники музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".Итальянские подшипники и детали от 18 самолетовРеставрируя военную технику, специалисты сталкиваются со странностями. Например, во время работы над тяжелым танком КВ-1С вдруг обнаружились дубли деталей. Так стало понятно, что поисковики доставили обломки не одного танка, а двух. У быстроходного БТ-5 один из подшипников оказался итальянским, а прокладка подшипника переднего управляемого колеса была вырезана из фанеры.В 2016 году на завод привезли американский танк "Шерман". Он не успел поучаствовать в боевых действиях, так как транспортник "Томас Дональдсон", который вез партию танков в составе конвоев, был подбит немецкими подводниками и затонул. "Шерман" почистили, сделали новые катки, пружины, гусеничные траки и оси. Корпус восстановленного "Шермана" покрасили в темно-зеленый цвет, на всю работу понадобился месяц.Катагаров рассказал РИА Новости, что для восстановлении танка сотрудники смотрели, что сохранилось с одной стороны, и копировали на другой. Некоторые детали были погнуты настолько, что восстановить их было невозможно, поэтому приходилось искать информацию и изготавливать их заново.На заводе стараются сохранить объекты в том виде, в котором они пришли: их не всегда красят, порой только делают пескоструйную чистку и выпрямляют корпус.Самолет Ил-2, который на завод передал поисковый отряд военнослужащих, даже не пытались привести в боевой вид."Не было задачи восстановить так, чтобы он летал. Из воинской части нам передали обломки других самолетов Ил-2, и мы из этого собрали один. Мы постарались сохранить его в том виде, в каком его достали из болота, только добавили недостающие детали, например, мотор и части крыльев, навесили винт. Это экспонат старины", – рассказал РИА Новости Катагаров.Всего привезли больше 100 детали от 18 разных самолетов этого типа, среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса и вооружения. Специалисты придали первоначальную форму погнутым от падения деталям самолета и очистили от коррозии.Наш долг – чтить памятьВ пресс-службе предприятия рассказали, что в реставрации задействован весь завод, от дирекции до рядовых рабочих. "Наш долг – чтить память тех, кто встал на защиту Отечества, своим мужеством и стойкостью на фронтах, тяжелым и напряженным трудом в тылу навечно прославился и заслужил благодарность потомков", – сообщили на заводе.
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РИА Новости
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морская держава, ил-2
10:00 09.05.2022 (обновлено: 10:03 09.05.2022)
 

Не просто ржавые обломки: как реставрируют технику времен войны

© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРеставрация бронированной огневой точки "Ижорская башня"
Реставрация бронированной огневой точки Ижорская башня
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В России год за годом восстанавливают памятники, находят артефакты Великой Отечественной войны. Этим занимаются специалисты разных областей. Поисковые отряды, поднимающие орудия и технику из земли и болот, историки и архивные работники (без их ценных данных бывает трудно разобраться), да и целые предприятия, где реставрируют исторические ценности. За последние годы работники Невского судостроительно-судоремотного завода смогли передать музеям несколько объектов.
Завод в годы войны изготавливал орудия и другие изделия для армии и флота. В 1941 году связи с быстрым приближением немцев предприятие из Шлиссельбурга перевезли под Великий Устюг и за три года войны здесь выпустили 228 тысяч мин, 6 тысяч пар лыж, походные кухни, санитарные волокуши, озерные баржи, ящики для мин, саперные лопаты и многое другое. Спустя почти 80 завод лет восстанавливает их. Кроме того, работники предприятия занимались ремонтом речных судов, поэтому сейчас новое поколение заводчан с особым вниманием относится к реставрации военной техники.

Чертежи и эскизы из принтера

Перед тем как чистить, выправлять вмятины и вытачивать детали, специалисты собирают всю доступную информацию: чертежи, данные о заводе-изготовителе, год производства, место приписки и, если возможно, историю эксплуатации. Нередко технику для реставрации заводу передают музеи, они и сообщают все, что знают сами.
© Фото предоставлено Федором КатагаровымРеставрация бронированной огневой точки "Ижорская башня"
Реставрация бронированной огневой точки Ижорская башня
© Фото предоставлено Федором Катагаровым
Реставрация бронированной огневой точки "Ижорская башня"
Замначальника цеха №1 Невского судостроительно-судоремонтного завода Федор Катагаров впервые подключился к восстановительным работам, когда из Музея прорыва блокады Ленинграда прислали ижорскую башню – вращающуюся пулеметную точку, сделанную из бронированных листов. Место, где устанавливался пулемет, закрывалось бронированными плитами, но их размеры были неизвестны. Федор Катагаров руководствовался принципом "семь раз отмерь, один раз отрежь": он распечатывал эскизы деталей на принтере и прикладывал к корпусу башни, потом в графическом редакторе вместе с технологом они переделывали эскиз и снова примеряли. Башню успешно отреставрировали и передали обратно Музею.
© Фото предоставлено Федором КатагаровымРеставрация бронированной огневой точки "Ижорская башня"
Реставрация бронированной огневой точки Ижорская башня
© Фото предоставлено Федором Катагаровым
Реставрация бронированной огневой точки "Ижорская башня"
Работники завода накопили большой опыт реставрации танков. Так, в 2003 году на обмелевшем участке Невы нашли легкий танк сопровождения пехоты Т-26 без башни и верхних участков корпуса, но с полностью сохранившейся ходовой частью. На заводе вырезали новые бронелисты, а башню удалось найти позднее. За год восстановление Т-26 полностью закончили, однако в правом боку танка специально оставили нетронутой боевую пробоину.
Танк Т-38 случайно обнаружил в 2004-м водолаз во время подводной охоты. На заводе провели почти детективное расследование, чтобы установить причину гибели танка. Он находился на плаву в сохранности, когда в него попал немецкий снаряд. Броню не пробил, но ударом сбил башню, в танк попала вода и он затонул. Судьба экипажа неизвестна.
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРаботы по реставрации малого плавающего танка Т-38
Работы по реставрации малого плавающего танка Т-38
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Работы по реставрации малого плавающего танка Т-38
На Невском заводе Т-38 восстановили почти полностью, за исключением изъеденной коррозией поверхности брони и поврежденного мотора. Танк занял свое место в экспозиции боевой техники музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда".

Итальянские подшипники и детали от 18 самолетов

Реставрируя военную технику, специалисты сталкиваются со странностями. Например, во время работы над тяжелым танком КВ-1С вдруг обнаружились дубли деталей.
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРаботы по реставрации танка КВ-1С
Работы по реставрации танка КВ-1С
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Работы по реставрации танка КВ-1С
Так стало понятно, что поисковики доставили обломки не одного танка, а двух. У быстроходного БТ-5 один из подшипников оказался итальянским, а прокладка подшипника переднего управляемого колеса была вырезана из фанеры.
В 2016 году на завод привезли американский танк "Шерман". Он не успел поучаствовать в боевых действиях, так как транспортник "Томас Дональдсон", который вез партию танков в составе конвоев, был подбит немецкими подводниками и затонул.
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРаботы по реставрации танка "Шерман"
Работы по реставрации танка Шерман
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Работы по реставрации танка "Шерман"
"Шерман" почистили, сделали новые катки, пружины, гусеничные траки и оси. Корпус восстановленного "Шермана" покрасили в темно-зеленый цвет, на всю работу понадобился месяц.
Катагаров рассказал РИА Новости, что для восстановлении танка сотрудники смотрели, что сохранилось с одной стороны, и копировали на другой. Некоторые детали были погнуты настолько, что восстановить их было невозможно, поэтому приходилось искать информацию и изготавливать их заново.
На заводе стараются сохранить объекты в том виде, в котором они пришли: их не всегда красят, порой только делают пескоструйную чистку и выпрямляют корпус.
Самолет Ил-2, который на завод передал поисковый отряд военнослужащих, даже не пытались привести в боевой вид.
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРаботы по реставрации штурмовика Ил-2
Работы по реставрации штурмовика Ил-2
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Работы по реставрации штурмовика Ил-2
"Не было задачи восстановить так, чтобы он летал. Из воинской части нам передали обломки других самолетов Ил-2, и мы из этого собрали один. Мы постарались сохранить его в том виде, в каком его достали из болота, только добавили недостающие детали, например, мотор и части крыльев, навесили винт. Это экспонат старины", – рассказал РИА Новости Катагаров.
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводомРаботы по реставрации штурмовика Ил-2
Работы по реставрации штурмовика Ил-2
© Фото предоставлено Невским судостроительно-судоремонтным заводом
Работы по реставрации штурмовика Ил-2
Всего привезли больше 100 детали от 18 разных самолетов этого типа, среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса и вооружения. Специалисты придали первоначальную форму погнутым от падения деталям самолета и очистили от коррозии.

Наш долг – чтить память

В пресс-службе предприятия рассказали, что в реставрации задействован весь завод, от дирекции до рядовых рабочих. "Наш долг – чтить память тех, кто встал на защиту Отечества, своим мужеством и стойкостью на фронтах, тяжелым и напряженным трудом в тылу навечно прославился и заслужил благодарность потомков", – сообщили на заводе.
 
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