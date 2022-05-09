https://ria.ru/20220509/reshenie-1787652510.html

Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ

Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022

Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинистё объявят о своем решении в отношении НАТО в четверг, 12 мая, сообщает в понедельник... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:03

в мире

финляндия

нато

брюссель

санна марин

саули ниинисте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/39/1552523904_0:88:2238:1346_1920x0_80_0_0_5d2614a8b6bad5f489088ae1e0eb0390.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинистё объявят о своем решении в отношении НАТО в четверг, 12 мая, сообщает в понедельник газета Iltalehti.Ранее сообщалось, что президент Ниинистё обнародует свое мнение по возможному членству страны в НАТО 12 мая."Марин также объявит о своем решении в отношении НАТО в четверг", - сообщает издание.В четверг ​​все парламентские группы также проведут встречи, посвященные членству Финляндии в НАТО.Издание уточняет, что Марин в четверг будет находиться с рабочим визитом в Японии и вернется в Финляндию утром в пятницу."Мы еще точно не решили, как и в какой форме состоится заявление премьер-министра, но оно будет соответствовать заявлению президента", - приводит издание слова своего источника.После того как министерство иностранных дел Финляндии передаст официальную информацию о стремлении Финляндии к членству в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Североатлантический совет соберется, чтобы решить, приглашать ли Финляндию на переговоры о вступлении, уточняет газета.

https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html

финляндия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, нато, брюссель, санна марин, саули ниинисте