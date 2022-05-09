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Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ
Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.05.2022
Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ
Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинистё объявят о своем решении в отношении НАТО в четверг, 12 мая, сообщает в понедельник... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:03
в мире
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брюссель
санна марин
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 мая - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент страны Саули Ниинистё объявят о своем решении в отношении НАТО в четверг, 12 мая, сообщает в понедельник газета Iltalehti.Ранее сообщалось, что президент Ниинистё обнародует свое мнение по возможному членству страны в НАТО 12 мая."Марин также объявит о своем решении в отношении НАТО в четверг", - сообщает издание.В четверг все парламентские группы также проведут встречи, посвященные членству Финляндии в НАТО.Издание уточняет, что Марин в четверг будет находиться с рабочим визитом в Японии и вернется в Финляндию утром в пятницу."Мы еще точно не решили, как и в какой форме состоится заявление премьер-министра, но оно будет соответствовать заявлению президента", - приводит издание слова своего источника.После того как министерство иностранных дел Финляндии передаст официальную информацию о стремлении Финляндии к членству в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, Североатлантический совет соберется, чтобы решить, приглашать ли Финляндию на переговоры о вступлении, уточняет газета.
https://ria.ru/20220508/nato-1787471871.html
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в мире, финляндия, нато, брюссель, санна марин, саули ниинисте
Президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО 12 мая, сообщили СМИ
Iltalehti: президент и премьер Финляндии объявят решения по НАТО в один день