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Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
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Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку"
Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку" - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел в "Бессмертном полку" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморского флота,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:43
2022-05-09T14:46
день победы — 2022
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
день победы
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел в "Бессмертном полку" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморского флота, капитана 1 ранга Андрея Палия."Я сегодня утром попросил разрешение у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом. Получил это разрешение", - сказал журналистам Развожаев.Губернатор подчеркнул, что для него было гордостью пронести портрет Андрея Палия."Мы поддерживаем наш Черноморский флот. Каждый из тех, кто сегодня на передовой – для нас как родной. Каждого мы помним и никогда не забудем. Никогда не забудем их семьи. Каждый из них в том самом великом бессмертном полку", - сказал губернатор.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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60
353
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Губернатор Севастополя с портретом замкомандующего ЧФ Палия, погибшего в ходе спецоперации
Губернатор Севастополя прошел в "Бессмертном полку" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморским флотом Палия
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, день победы, михаил развожаев
13:43 09.05.2022 (обновлено: 14:46 09.05.2022)
 
Глава Севастополя Развожаев прошел в "Бессмертном полку"

Развожаев прошел в "Бессмертном полку" с портретом погибшего на Украине Андрея Палия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прошел в "Бессмертном полку" с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине замкомандующего Черноморского флота, капитана 1 ранга Андрея Палия.
"Я сегодня утром попросил разрешение у супруги Андрея Николаевича Палия, нашего заместителя командующего флотом, который погиб в Мариуполе, пройти с его портретом. Получил это разрешение", - сказал журналистам Развожаев.
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Губернатор подчеркнул, что для него было гордостью пронести портрет Андрея Палия.
"Мы поддерживаем наш Черноморский флот. Каждый из тех, кто сегодня на передовой – для нас как родной. Каждого мы помним и никогда не забудем. Никогда не забудем их семьи. Каждый из них в том самом великом бессмертном полку", - сказал губернатор.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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День Победы — 2022В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассДень ПобедыМихаил Развожаев
 
 
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