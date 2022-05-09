Украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно в здании Государственного пожарно-спасательного отряда города Ясиноватая в ДНР
Разбитое окно в здании Государственного пожарно-спасательного отряда города Ясиноватая в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска в 18.30 выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.