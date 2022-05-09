Рейтинг@Mail.ru
Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У" - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/rakety-1787623087.html
Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У"
Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У" - РИА Новости, 09.05.2022
Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У"
Украинские националисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:06
2022-05-09T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588444_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_6f97298824e3ffb897ea857383820a7a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские националисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщается в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики."В день празднования Великой Победы, укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 "Точка-У", осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения."В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/veteran-1787589246.html
https://ria.ru/20220507/rakety-1787362034.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588444_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_8a338ce3908f293245742a3fde9902cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, лнр
12:06 09.05.2022 (обновлено: 12:16 09.05.2022)
 
Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У"

ПВО сбили ракету украинской "Точки-У" на подлете к Новой Астрахани

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты "Точка-У"
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Обломки сбитой украинской ракеты "Точка-У" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские националисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщается в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики.
"В день празднования Великой Победы, укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 "Точка-У", осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения.
"В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР", - добавляется в сообщении.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 08:55День Победы — 2022
Ветеран из Луганска рассказала, как пережила обстрелы и голод в 2014 году
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Минобороны РФ о сбитых беспилотниках и ракетах Точка-У - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 10:48Специальная военная операция на Украине
Над городом Изюм перехвачены три украинские ракеты "Точка-У"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала