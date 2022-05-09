https://ria.ru/20220509/rakety-1787623087.html

Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У"

Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У" - РИА Новости, 09.05.2022

Украинские националисты обстреляли Новую Астрахань из "Точки-У"

Украинские националисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:06

2022-05-09T12:06

2022-05-09T12:16

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские националисты с использованием ракетного комплекса "Точка-У" осуществили обстрел жилого района в Новой Астрахани, сообщается в Telegram-канале Народной милиции Луганской народной республики."В день празднования Великой Победы, укрофашистские националистические формирования, с использованием тактического ракетного комплекса 9М79-1 "Точка-У", осуществили обстрел жилого района населенного пункта Новая Астрахань", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделения ПВО сбили тактическую ракету на подлете к населенному пункту, а система экстренного оповещения населения позволила избежать жертв среди мирного населения."В результате обстрела бандеровцев, повреждено здание почты по улице Центральная 49, здание больницы и близлежащие частные домостроения. В настоящее время на месте происшествия работают подразделения МЧС и военной комендатуры Народной милиции ЛНР", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/veteran-1787589246.html

https://ria.ru/20220507/rakety-1787362034.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр