https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787686276.html

Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный - РИА Новости, 09.05.2022

Российские военные сорвали несколько попыток ВСУ захватить остров Змеиный

Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:19

2022-05-09T19:19

2022-05-09T21:14

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России с 7 мая отбили несколько отчаянных попыток киевского режима захватить остров Змеиный, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, украинский Генштаб спланировал эти атаки при прямом участии советников из США и Великобритании по непосредственному приказу президента Владимира Зеленского. Остров имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря."Противник понес большие потери. За период отражения атак в районе Змеиного были сбиты в воздухе четыре украинских самолета, в том числе три Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24", — рассказал генерал.Он также отметил, что в течение двух суток российским военнослужащим удалось сбить в воздухе 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе восемь "Байрактар ТБ-2", при этом четыре подобных БЛА поражены сегодня днем.Конашенков назвал атаки бездумной провокацией Зеленского и подчеркнул, что в море и на побережье оказались уничтожены 50 украинских диверсантов, тела 24 из которых остались на берегу острова.Кроме того, добавил генерал-майор, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая были ликвидированы три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 "Кентавр" с военнослужащими ВМС Украины. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220509/naemnik-1787668492.html

украина

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Минобороны РФ о попытке захвата Киевом острова Змеиный Брифинг 09.05 МО. В Минобороны РФ рассказали о попытке захвата Киевом острова Змеиный: Киев при участии советников из США и Британии планировал крупную провокацию по захвату острова Змеиный с 7 мая по прямому указанию Зеленского. В течение 2 суток Киев предпринял несколько отчаянных попыток высадки воздушного и морского десанта на остров. Украина пыталась захватить Змеиный, потому что остров имеет важное значение для обеспечения контроля северо-западной части Черного моря. В результате грамотных действий подразделения ВС РФ на острове украинская попытка захвата Змеиного сорвана, у противника большие потери 2022-05-09T19:19 true PT3M28S

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, владимир путин, россия, донбасс, военно-морские силы украины, су-24, су-27, ми-8 амтш