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Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией" - РИА Новости, 09.05.2022
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Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией"
Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией" - РИА Новости, 09.05.2022
Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией"
Нападение на российского посла в Польше Сергея Андреева можно расценивать как провокацию, ответственность за нее на принимающей стороне, заявил вице-спикер... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:24
2022-05-09T16:02
константин косачев
польша
в мире
варшава
европа
сергей андреев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нападение на российского посла в Польше Сергея Андреева можно расценивать как провокацию, ответственность за нее на принимающей стороне, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Отвратительный инцидент в Варшаве: Посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева облили краской во время памятных мероприятий 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат", - написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам Косачева, толпа, судя по всему, украинцев, не дала пройти группе российских дипломатов к мемориалу и возложить венок. А ранее стало известно, что вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве."Поведение украинцев не вызывает сомнений: они лишний раз доказывают, почему именно нужна была российская спецоперация. Европа, похоже, уже давно в шоке от этих "гостей", которые ведут себя в других странах как банальные бесцеремонные хулиганы и вандалы. Но, конечно же, все вопросы к польской стороне и к властям страны. Которые как минимум не обеспечили безопасность протокольного мероприятия с участием иностранных дипломатов", - написал законодатель.Хотя дело даже не в этом, добавил он. "В своем стремлении досадить России любой ценой, допустив эту откровенную провокацию, они сами не заметили, что цена оказалась чудовищной. Ведь срыв возложения венков павшим за освобождение Польши от нацистов именно 9 мая фактически означает смену "окопа" Варшавой. Которая, кстати, в свое время поучаствовала в разделе Чехословакии вместе с гитлеровской Германией при попустительстве Запада. И вот сегодня она опять с теми, кому не нравится 9 мая, великая Победа советского солдата и освобождение Европы от нацизма", - подчеркнул сенатор.И самое ужасное – предательство по отношению к собственной исторической памяти. Ибо каждый поляк помнил с детства про зверства бандеровцев, про волынскую резню, отметил Косачев. "Но оказалось, что русофобия сильнее и важнее исторической правды. Мне кажется, сегодня очень многим стыдно за Польшу. Потому что мы помним, что бок о бок с красноармейцами Европу освобождали и поляки, для которых не было ни малейших сомнений в том, на чьей стороне правда и что означает день 9 мая. Им сегодня было бы неимоверно стыдно за тех, кто допустил провокацию в этот день в 2022 году", - заключил политик.
https://ria.ru/20220509/polsha-1787652856.html
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787661076.html
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константин косачев, польша, в мире, варшава, европа, сергей андреев
15:24 09.05.2022 (обновлено: 16:02 09.05.2022)
 
Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией"

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал нападение на посла России в Польше "провокацией"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нападение на российского посла в Польше Сергея Андреева можно расценивать как провокацию, ответственность за нее на принимающей стороне, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Отвратительный инцидент в Варшаве: Посла Российской Федерации в Польше Сергея Андреева облили краской во время памятных мероприятий 9 мая на мемориальном кладбище советских солдат", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:03
СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше
По словам Косачева, толпа, судя по всему, украинцев, не дала пройти группе российских дипломатов к мемориалу и возложить венок. А ранее стало известно, что вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве.
"Поведение украинцев не вызывает сомнений: они лишний раз доказывают, почему именно нужна была российская спецоперация. Европа, похоже, уже давно в шоке от этих "гостей", которые ведут себя в других странах как банальные бесцеремонные хулиганы и вандалы. Но, конечно же, все вопросы к польской стороне и к властям страны. Которые как минимум не обеспечили безопасность протокольного мероприятия с участием иностранных дипломатов", - написал законодатель.
Хотя дело даже не в этом, добавил он. "В своем стремлении досадить России любой ценой, допустив эту откровенную провокацию, они сами не заметили, что цена оказалась чудовищной. Ведь срыв возложения венков павшим за освобождение Польши от нацистов именно 9 мая фактически означает смену "окопа" Варшавой. Которая, кстати, в свое время поучаствовала в разделе Чехословакии вместе с гитлеровской Германией при попустительстве Запада. И вот сегодня она опять с теми, кому не нравится 9 мая, великая Победа советского солдата и освобождение Европы от нацизма", - подчеркнул сенатор.
И самое ужасное – предательство по отношению к собственной исторической памяти. Ибо каждый поляк помнил с детства про зверства бандеровцев, про волынскую резню, отметил Косачев. "Но оказалось, что русофобия сильнее и важнее исторической правды. Мне кажется, сегодня очень многим стыдно за Польшу. Потому что мы помним, что бок о бок с красноармейцами Европу освобождали и поляки, для которых не было ни малейших сомнений в том, на чьей стороне правда и что означает день 9 мая. Им сегодня было бы неимоверно стыдно за тех, кто допустил провокацию в этот день в 2022 году", - заключил политик.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 15:50
Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России
 
Константин КосачевПольшаВ миреВаршаваЕвропаСергей Андреев
 
 
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