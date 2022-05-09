https://ria.ru/20220509/pridnestrove-1787602314.html
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:24
2022-05-09T10:24
2022-05-09T10:24
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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному огню и цветы к братским могилам советских воинов на Мемориале Славы, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. Запланированный военный парад и шествие Бессмертного полка отменены.Утром в Тирасполе на главной площади имени Александра Суворова было поднято Знамя Победы – точную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года.Красносельский отметил, что праздник все же будет, пусть не в планируемых изначально масштабах. "Не проведем, к сожалению, военный парад. Но 9 Мая – День Великой Победы – состоится. Можно отменить торжества, но благодарность ветеранам отменить нельзя. Она в наших сердцах и умах", – приводит пресс-служба слова главы ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, тирасполь, ссср, день победы
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов
Глава Приднестровья Красносельский возложил цветы к братским могилам советских воинов
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному огню и цветы к братским могилам советских воинов на Мемориале Славы, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. Запланированный военный парад и шествие Бессмертного полка отменены.
Утром в Тирасполе
на главной площади имени Александра Суворова было поднято Знамя Победы – точную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года.
Красносельский отметил, что праздник все же будет, пусть не в планируемых изначально масштабах. "Не проведем, к сожалению, военный парад. Но 9 Мая – День Великой Победы – состоится. Можно отменить торжества, но благодарность ветеранам отменить нельзя. Она в наших сердцах и умах", – приводит пресс-служба слова главы ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.