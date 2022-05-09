Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/pridnestrove-1787602314.html
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов
Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:24
2022-05-09T10:24
день победы — 2022
в мире
молдавия
тирасполь
ссср
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_0:71:1401:859_1920x0_80_0_0_39d8c4ac52dd6ee6520ff5ba88c71464.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному огню и цветы к братским могилам советских воинов на Мемориале Славы, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. Запланированный военный парад и шествие Бессмертного полка отменены.Утром в Тирасполе на главной площади имени Александра Суворова было поднято Знамя Победы – точную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года.Красносельский отметил, что праздник все же будет, пусть не в планируемых изначально масштабах. "Не проведем, к сожалению, военный парад. Но 9 Мая – День Великой Победы – состоится. Можно отменить торжества, но благодарность ветеранам отменить нельзя. Она в наших сердцах и умах", – приводит пресс-служба слова главы ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html
https://ria.ru/20220509/kazakhstan-1787594700.html
молдавия
тирасполь
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155136/97/1551369726_80:0:1320:930_1920x0_80_0_0_1ea76af1c4fc568f26c361ed32d4df42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, тирасполь, ссср, день победы
10:24 09.05.2022
 
Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов

Глава Приднестровья Красносельский возложил цветы к братским могилам советских воинов

CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий видМемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Донор / Мемориал Славы - общий вид
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному огню и цветы к братским могилам советских воинов на Мемориале Славы, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. Запланированный военный парад и шествие Бессмертного полка отменены.
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 10:06День Победы — 2022
Российские военные возложили венки к могиле советского воина в Афинах
Утром в Тирасполе на главной площади имени Александра Суворова было поднято Знамя Победы – точную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года.
Красносельский отметил, что праздник все же будет, пусть не в планируемых изначально масштабах. "Не проведем, к сожалению, военный парад. Но 9 Мая – День Великой Победы – состоится. Можно отменить торжества, но благодарность ветеранам отменить нельзя. Она в наших сердцах и умах", – приводит пресс-служба слова главы ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 09:40День Победы — 2022
Глава Казахстана возложил цветы к мемориалу защитников Отечества
 
День Победы — 2022В миреМолдавияТираспольСССРДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала