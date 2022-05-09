https://ria.ru/20220509/pridnestrove-1787602314.html

Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов

Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов - РИА Новости, 09.05.2022

Глава Приднестровья возложил цветы к братским могилам советских воинов

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:24

2022-05-09T10:24

2022-05-09T10:24

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ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский в понедельник в честь 77-й годовщины Победы возложил в Тирасполе венок к вечному огню и цветы к братским могилам советских воинов на Мемориале Славы, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.В Приднестровье ранее произошли несколько терактов. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности. Запланированный военный парад и шествие Бессмертного полка отменены.Утром в Тирасполе на главной площади имени Александра Суворова было поднято Знамя Победы – точную копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над рейхстагом 1 мая 1945 года.Красносельский отметил, что праздник все же будет, пусть не в планируемых изначально масштабах. "Не проведем, к сожалению, военный парад. Но 9 Мая – День Великой Победы – состоится. Можно отменить торжества, но благодарность ветеранам отменить нельзя. Она в наших сердцах и умах", – приводит пресс-служба слова главы ПМР.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20220509/pobeda-1787598838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, тирасполь, ссср, день победы