https://ria.ru/20220509/pozhary-1787595312.html
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась - РИА Новости, 09.05.2022
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:44
2022-05-09T09:44
2022-05-09T09:44
происшествия
красноярский край
уяр
большемуртинский район
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников."На текущий момент пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась. В 16 населенных пунктах пожары ликвидированы. В городе Уяре и поселке Лакино Большемуртинского района ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба и выплате помощи пострадавшим", - сказал он.По его словам, ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла. Днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 метров в секунду, к вечеру снизятся до 5 метров в секунду.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло семь человек и 19 получили различные травмы. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах - 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. Сгорели 518 домов и 309 строений.
https://ria.ru/20220508/pozhary-1787553129.html
https://ria.ru/20220509/pozhary-1787582029.html
красноярский край
уяр
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, уяр, большемуртинский район
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
В МЧС заявили, что пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.
"На текущий момент пожарная обстановка в Красноярском крае
стабилизировалась. В 16 населенных пунктах пожары ликвидированы. В городе Уяре
и поселке Лакино Большемуртинского района
ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба и выплате помощи пострадавшим", - сказал он.
По его словам, ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла. Днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 метров в секунду, к вечеру снизятся до 5 метров в секунду.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло семь человек и 19 получили различные травмы. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах - 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. Сгорели 518 домов и 309 строений.