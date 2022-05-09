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Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась - РИА Новости, 09.05.2022
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Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась - РИА Новости, 09.05.2022
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:44
2022-05-09T09:44
происшествия
красноярский край
уяр
большемуртинский район
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников."На текущий момент пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась. В 16 населенных пунктах пожары ликвидированы. В городе Уяре и поселке Лакино Большемуртинского района ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба и выплате помощи пострадавшим", - сказал он.По его словам, ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла. Днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 метров в секунду, к вечеру снизятся до 5 метров в секунду.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло семь человек и 19 получили различные травмы. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах - 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. Сгорели 518 домов и 309 строений.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, уяр, большемуртинский район
09:44 09.05.2022
 
Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась

В МЧС заявили, что пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в Уярском районе Красноярского края
Пожар в Уярском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Пожар в Уярском районе Красноярского края. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась, ветер ослаб до 8 метров в секунду, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.
"На текущий момент пожарная обстановка в Красноярском крае стабилизировалась. В 16 населенных пунктах пожары ликвидированы. В городе Уяре и поселке Лакино Большемуртинского района ведется проливка и разбор конструкций. Там работают более 120 человек и 26 единиц техники. Также ведутся работы по оценке нанесенного ущерба и выплате помощи пострадавшим", - сказал он.
Пожар в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 20:21
Из-за пожаров в Красноярском крае пострадали более 1,2 тысячи человек
По его словам, ветровая нагрузка в регионе существенно ослабла. Днем 9 мая порывы ветра ожидаются до 8 метров в секунду, к вечеру снизятся до 5 метров в секунду.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло семь человек и 19 получили различные травмы. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах - 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных. Сгорели 518 домов и 309 строений.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 06:10
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ПроисшествияКрасноярский крайУярБольшемуртинский район
 
 
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