https://ria.ru/20220509/pozhary-1787582029.html
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров - РИА Новости, 09.05.2022
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:10
2022-05-09T06:10
2022-05-09T06:10
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр.В воскресенье утром сообщалось, что в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров."По оперативной информации, на 09.22 девятого мая на территории края действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 003 гектара", - говорится в сообщении.Возгорания зафиксированы в восьми районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.
https://ria.ru/20220509/pozhary-1787577615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров
КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр.
В воскресенье утром сообщалось, что в Красноярском крае
действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров.
"По оперативной информации, на 09.22 девятого мая на территории края действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 003 гектара", - говорится в сообщении.
Возгорания зафиксированы в восьми районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.