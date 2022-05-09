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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров - РИА Новости, 09.05.2022
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров - РИА Новости, 09.05.2022
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T06:10
2022-05-09T06:10
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр.В воскресенье утром сообщалось, что в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров."По оперативной информации, на 09.22 девятого мая на территории края действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 003 гектара", - говорится в сообщении.Возгорания зафиксированы в восьми районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.
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происшествия, красноярский край
06:10 09.05.2022
 
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости
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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр.
В воскресенье утром сообщалось, что в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров.
"По оперативной информации, на 09.22 девятого мая на территории края действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 003 гектара", - говорится в сообщении.
Возгорания зафиксированы в восьми районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
02:57
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
 
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
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