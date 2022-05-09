https://ria.ru/20220509/pozhary-1787582029.html

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров - РИА Новости, 09.05.2022

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила тысячу гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T06:10

2022-05-09T06:10

2022-05-09T06:10

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 9 мая – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась с 957 до 1003 гектаров, сообщает региональный лесопожарный центр.В воскресенье утром сообщалось, что в Красноярском крае действует 21 лесной пожар на площади 957 гектаров."По оперативной информации, на 09.22 девятого мая на территории края действует 13 лесных пожаров на общей площади 1 003 гектара", - говорится в сообщении.Возгорания зафиксированы в восьми районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 216 человек, задействовано 34 единиц техники.

https://ria.ru/20220509/pozhary-1787577615.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край