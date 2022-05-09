https://ria.ru/20220509/pozhary-1787577615.html

В России за сутки потушили 197 лесных пожаров

В России за сутки потушили 197 лесных пожаров - РИА Новости, 09.05.2022

В России за сутки потушили 197 лесных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:57

2022-05-09T02:57

2022-05-09T02:57

происшествия

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2 510 гектаров."Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Республики Хакасия", - добавляется в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/pozhary-1787506341.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия