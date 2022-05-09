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В России за сутки потушили 197 лесных пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
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В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:57
2022-05-09T02:57
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2 510 гектаров."Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Республики Хакасия", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия
02:57 09.05.2022
 
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров

В России за сутки потушили 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России ликвидировано 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2 510 гектаров.
"Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Республики Хакасия", - добавляется в сообщении.
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