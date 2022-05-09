https://ria.ru/20220509/pozhary-1787577615.html
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:57
2022-05-09T02:57
2022-05-09T02:57
происшествия
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 197 природных пожаров на площади 10 427 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.К полуночи 9 мая в РФ действовало 78 лесных пожаров на площади 11 804 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Курганской области - там действуют три пожара на площади 2 510 гектаров."Режим ЧС введен в двух субъектах РФ: на всей территории Курганской области, в одном муниципальном образовании Республики Хакасия", - добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/pozhary-1787506341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров
В России за сутки потушили 197 лесных пожаров на площади 10 427 гектаров