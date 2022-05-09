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В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
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В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:21
2022-05-09T09:38
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.Ранее сообщалось о пяти погибших."Погибло 7 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель главка.Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/pozhary-1787506341.html
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происшествия, красноярский край
09:21 09.05.2022 (обновлено: 09:38 09.05.2022)
 
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров

ГУМЧС: в Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Курганской областиЛесные пожары
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Курганской области
Лесные пожары. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
"Погибло 7 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель главка.
Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.
Пожарная машина в Называевске Омской области, охваченном пожаром - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Мэра омского города Называевск задержали по делу о масштабных пожарах
 
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