https://ria.ru/20220509/pozhar-1787591994.html
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров - РИА Новости, 09.05.2022
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T09:21
2022-05-09T09:21
2022-05-09T09:38
происшествия
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10117b9db0236066df5ceda669167324.jpg
КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.Ранее сообщалось о пяти погибших."Погибло 7 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель главка.Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/pozhary-1787506341.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481032_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_467a11ccdcf9aaae17098df5295ffb28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
09:21 09.05.2022 (обновлено: 09:38 09.05.2022)
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
ГУМЧС: в Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
"Погибло 7 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель главка.
Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.