https://ria.ru/20220509/pozhar-1787591994.html

В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров

В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров - РИА Новости, 09.05.2022

В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров

Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T09:21

2022-05-09T09:21

2022-05-09T09:38

происшествия

красноярский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787481032_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10117b9db0236066df5ceda669167324.jpg

КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Семь человек погибли, 19 были травмированы в результате масштабных пожаров в Красноярском крае, сообщил заместитель начальника краевого главка МЧС России Роман Ветчинников.Ранее сообщалось о пяти погибших."Погибло 7 человек, 19 человек получили травмы различной степени тяжести", - сказал представитель главка.Пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края начались в субботу. Пресс-секретарь главы региона Сергей Зыблев говорил РИА Новости, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/pozhary-1787506341.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярский край