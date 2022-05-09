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Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы
Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы
Военные следователи СК России, выполняющие профессиональные обязанности на территории ДНР, накануне празднования Дня Победы посетили ветеранов Великой... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:30
2022-05-09T14:30
2022-05-09T14:52
день победы — 2022
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Военные следователи СК России, выполняющие профессиональные обязанности на территории ДНР, накануне празднования Дня Победы посетили ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ведомства.Так, следователи посетили Софью Васильевну Карнопелову."В 8 лет она уже состояла в партизанском отряде. Под видом беспризорника ходила по селам и собирала сведения о размещенных в них живой силе и технике фашистов, которые затем передавала в отряд. Следователи, передав от главы ведомства и всех офицеров СК России добрые пожелания благополучия, вручили подарки и поблагодарили Софью Васильевну за вклад в столь юном возрасте в борьбу с фашизмом", - говорится в сообщении.Также наряду с цветами и подарками пожелания долгих лет жизни и здоровья от имени председателя Следственного комитета России были переданы Светлане Иосифовне Петровой и Анне Николаевне Кирдановой."На плечи этих женщин легли тяготы и лишения послевоенного восстановления экономики страны. Анна Николаевна работала в сельском хозяйстве, Светлана Иосифовна – на металлургическом заводе. Каждая из них является ветераном труда и за годы трудовой деятельности во благо Отечества достигли больших результатов. Военные следователи СК России продолжат поддержку ветеранов Донбасса, в которой они особенно нуждаются в столь сложный период для двух народных республик", - подчеркивается в релизе.
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Сотрудники СК поздравили ветеранов с Днем Победы
Военные следователи СК России, которые работают на территории ДНР, поздравили ветеранов Великой Отечественной с Днем Победы. Софья Карнопелова уже в 8 лет состояла в партизанском отряде, под видом беспризорника ходила по селам и собирала сведения о размещенных там силах фашистов.
2022-05-09T14:30
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донбасс, следственный комитет россии (ск рф), день победы
14:30 09.05.2022 (обновлено: 14:52 09.05.2022)
Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы
Военные следователи СК поздравили ветеранов ДНР с Днем Победы