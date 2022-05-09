https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787697500.html

СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы

СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы

Следователи СК РФ поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о постигшем ее горе - накануне пришли новости о... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:32

2022-05-09T21:32

2022-05-09T21:57

день победы — 2022

общество

рубежное

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о постигшем ее горе - накануне пришли новости о гибели ее родственников в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СК посетили десять ветеранов войны, почти все они - участники боевых действий или инвалиды. Одна из них - 97-летняя Евдокия Клевцова, она встречала гостей со слезами на глазах.Ее родная сестра живет в печально известном городе Рубежное, где два месяца продолжаются боевые действия и обстрелы со стороны украинских военных."Ее зятя Александра расстреляли нацики, а внука, Сушильникова Глеба, убил снайпер. Вот такой у нас "праздник", - пожаловалась она.О состоянии здоровья родной сестры Евдокия Денисовна не знает: сотовая связь в Рубежном уже давно не работает."Мы ничего не знаем, никакой связи у нас нет", - посетовала Клевцова.Следователи пожелали ей мирного неба над головой и крепкого здоровья и передали продуктовые наборы. В охваченном боями регионе это всегда полезный подарок.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские следователи поздравили живущих в Луганске участников ВОВ Российские следователи поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о своем горе - накануне пришли новости о гибели ее родственников в городе Рубежное 2022-05-09T21:32 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), донбасс