https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787697500.html
СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы
СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы
Следователи СК РФ поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о постигшем ее горе - накануне пришли новости о... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:32
2022-05-09T21:32
2022-05-09T21:57
день победы — 2022
общество
рубежное
следственный комитет россии (ск рф)
донбасс
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о постигшем ее горе - накануне пришли новости о гибели ее родственников в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СК посетили десять ветеранов войны, почти все они - участники боевых действий или инвалиды. Одна из них - 97-летняя Евдокия Клевцова, она встречала гостей со слезами на глазах.Ее родная сестра живет в печально известном городе Рубежное, где два месяца продолжаются боевые действия и обстрелы со стороны украинских военных."Ее зятя Александра расстреляли нацики, а внука, Сушильникова Глеба, убил снайпер. Вот такой у нас "праздник", - пожаловалась она.О состоянии здоровья родной сестры Евдокия Денисовна не знает: сотовая связь в Рубежном уже давно не работает."Мы ничего не знаем, никакой связи у нас нет", - посетовала Клевцова.Следователи пожелали ей мирного неба над головой и крепкого здоровья и передали продуктовые наборы. В охваченном боями регионе это всегда полезный подарок.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787699717_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_431283f10f2cf24f731dbcafb5367568.jpg
Российские следователи поздравили живущих в Луганске участников ВОВ
Российские следователи поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о своем горе - накануне пришли новости о гибели ее родственников в городе Рубежное
2022-05-09T21:32
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PT2M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, рубежное, следственный комитет россии (ск рф), донбасс
21:32 09.05.2022 (обновлено: 21:57 09.05.2022)
СК поздравил ветеранов Луганска с Днем Победы
Следователи СК России поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ поздравили живущих в Луганске участников Великой Отечественной войны, одна из них рассказала о постигшем ее горе - накануне пришли новости о гибели ее родственников в городе Рубежное, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники СК
посетили десять ветеранов войны, почти все они - участники боевых действий или инвалиды. Одна из них - 97-летняя Евдокия Клевцова, она встречала гостей со слезами на глазах.
Ее родная сестра живет в печально известном городе Рубежное
, где два месяца продолжаются боевые действия и обстрелы со стороны украинских военных.
"Ее зятя Александра расстреляли нацики, а внука, Сушильникова Глеба, убил снайпер. Вот такой у нас "праздник", - пожаловалась она.
О состоянии здоровья родной сестры Евдокия Денисовна не знает: сотовая связь в Рубежном уже давно не работает.
"Мы ничего не знаем, никакой связи у нас нет", - посетовала Клевцова.
Следователи пожелали ей мирного неба над головой и крепкого здоровья и передали продуктовые наборы. В охваченном боями регионе это всегда полезный подарок.