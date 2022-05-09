https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787600557.html

Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы

Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:16

2022-05-09T10:16

2022-05-09T10:30

день победы

день победы — 2022

россия

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна."Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", - сказал Путин на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/peskov-1787201857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

день победы, россия, общество