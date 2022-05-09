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Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы
Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:16
2022-05-09T10:30
день победы
день победы — 2022
россия
общество
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна."Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", - сказал Путин на параде Победы.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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день победы, россия, общество
10:16 09.05.2022 (обновлено: 10:30 09.05.2022)
 
Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы

Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы и напомнил, что защита Родины всегда священна

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна.
"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", - сказал Путин на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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