10:16 09.05.2022 (обновлено: 10:30 09.05.2022)
Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы
Путин поздравил военнослужащих с Днем Победы и напомнил, что защита Родины всегда священна
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы, подчеркнув, что защита Родины всегда священна.
"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем великой Победы. Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священна", - сказал Путин на параде Победы.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".