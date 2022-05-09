https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787573389.html

Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы

Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:07

2022-05-09T01:07

2022-05-09T01:07

день победы — 2022

россия

общество

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравили ветеранов и коллег с Днем Победы.Шойгу также отметил, что сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине."Память о разгроме немецко-фашистских захватчиков по-прежнему объединяет разные поколения воинов правопорядка. Вдохновленные примером героев фронтовых лет, военнослужащие и сотрудники Росгвардии успешно противостоят современным угрозам обществу и государству, прежде всего, в ходе проведения специальной военной операции. Героически освобождают территорию Украины от националистов. Проявляют мужество, стойкость и самоотверженность перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении Золотова, опубликованном на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Бастрыкин поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что Победа остается столпом истинного национального единства, воинской славы и чести.Колокольцев также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и коллегам. Он отметил, что День Победы по праву считается священным для нашего народа."Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Сегодня злейший враг человечества – нацизм – снова поднимает голову. Становится идейным оружием недругов, объединённых нескрываемым стремлением разрушить Россию, осквернить и уничтожить наши ценности. И вновь уже внуки и правнуки тех, кто освободил Европу, самоотверженно отстаивают национальные интересы своей Отчизны, её суверенитет, право на будущее. Мы будем верны славным боевым традициям российского народа, сохраняя светлую память о героизме солдат и офицеров Красной армии, частей и соединений войск НКВД СССР, партизан и подпольщиков, тружеников тыла", - написано в поздравлении Колокольцева, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА.

https://ria.ru/20220509/matvienko-1787572027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество