https://ria.ru/20220509/pozdravlenie-1787573389.html
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:07
2022-05-09T01:07
2022-05-09T01:07
день победы — 2022
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280027_0:278:2930:1926_1920x0_80_0_0_8b9dd2ccc947417be15ca6a690611a1a.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравили ветеранов и коллег с Днем Победы.Шойгу также отметил, что сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине."Память о разгроме немецко-фашистских захватчиков по-прежнему объединяет разные поколения воинов правопорядка. Вдохновленные примером героев фронтовых лет, военнослужащие и сотрудники Росгвардии успешно противостоят современным угрозам обществу и государству, прежде всего, в ходе проведения специальной военной операции. Героически освобождают территорию Украины от националистов. Проявляют мужество, стойкость и самоотверженность перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении Золотова, опубликованном на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.Бастрыкин поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что Победа остается столпом истинного национального единства, воинской славы и чести.Колокольцев также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и коллегам. Он отметил, что День Победы по праву считается священным для нашего народа."Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Сегодня злейший враг человечества – нацизм – снова поднимает голову. Становится идейным оружием недругов, объединённых нескрываемым стремлением разрушить Россию, осквернить и уничтожить наши ценности. И вновь уже внуки и правнуки тех, кто освободил Европу, самоотверженно отстаивают национальные интересы своей Отчизны, её суверенитет, право на будущее. Мы будем верны славным боевым традициям российского народа, сохраняя светлую память о героизме солдат и офицеров Красной армии, частей и соединений войск НКВД СССР, партизан и подпольщиков, тружеников тыла", - написано в поздравлении Колокольцева, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА.
https://ria.ru/20220509/matvienko-1787572027.html
https://ria.ru/20220509/oruzhie-1787572312.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787280027_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_71a5522674a429f1209557f67411c971.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов с Днем Победы
Шойгу, Золотов, Бастрыкин и Колокольцев поздравили ветеранов и коллег с Днем Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравили ветеранов и коллег с Днем Победы.
"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 года — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма. Мы всегда будем помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества", - говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в Telegram-канале Минообороны РФ.
Шойгу также отметил, что сегодня солдаты и офицеры российской армии, выполняя свой воинский долг, находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России
в ходе специальной военной операции на Украине
.
"Память о разгроме немецко-фашистских захватчиков по-прежнему объединяет разные поколения воинов правопорядка. Вдохновленные примером героев фронтовых лет, военнослужащие и сотрудники Росгвардии
успешно противостоят современным угрозам обществу и государству, прежде всего, в ходе проведения специальной военной операции. Героически освобождают территорию Украины от националистов. Проявляют мужество, стойкость и самоотверженность перед лицом любых испытаний", - говорится в поздравлении Золотова, опубликованном на сайте Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Бастрыкин поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Он отметил, что Победа остается столпом истинного национального единства, воинской славы и чести.
"Сегодня, когда неонацисты пренебрегают общечеловеческими нормами морали и нарушают права мирных граждан ДНР и ЛНР, фактически истребляя русскоговорящих людей, мы вспоминаем подвиг наших славных предков и плечом к плечу отстаиваем свою правоту, невзирая на активное противодействие и угрозы", - говорится в поздравлении Бастрыкина, опубликованном в Telegram-канале СК РФ.
Колокольцев также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и коллегам. Он отметил, что День Победы по праву считается священным для нашего народа.
"Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Сегодня злейший враг человечества – нацизм – снова поднимает голову. Становится идейным оружием недругов, объединённых нескрываемым стремлением разрушить Россию, осквернить и уничтожить наши ценности. И вновь уже внуки и правнуки тех, кто освободил Европу, самоотверженно отстаивают национальные интересы своей Отчизны, её суверенитет, право на будущее. Мы будем верны славным боевым традициям российского народа, сохраняя светлую память о героизме солдат и офицеров Красной армии, частей и соединений войск НКВД СССР, партизан и подпольщиков, тружеников тыла", - написано в поздравлении Колокольцева, опубликованном в Telegram-канале МВД МЕДИА.