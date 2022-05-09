https://ria.ru/20220509/polsha-1787652856.html
СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше
СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше - РИА Новости, 09.05.2022
СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше
Следственный комитет России установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:03
2022-05-09T15:07
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россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале ведомства.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, представителей делегации облили краской, попав в лицо и глаза, церемония возложения венка в память о погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками была сорвана.Добавляется, что следователям поручено вместе с МИД России установить все обстоятельства "циничного поступка пронацистских последователей", установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220509/posol-1787646311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, россия
15:03 09.05.2022 (обновлено: 15:07 09.05.2022)
СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше
СК установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше