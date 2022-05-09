https://ria.ru/20220509/polsha-1787652856.html

СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше

СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше - РИА Новости, 09.05.2022

СК установит обстоятельства нападения на дипломатов в Польше

Следственный комитет России установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:03

2022-05-09T15:07

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польша

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Следственный комитет России установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, сообщается в Telegram-канале ведомства.В понедельник на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве."Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов в Польше", - говорится в сообщении.По имеющейся информации, представителей делегации облили краской, попав в лицо и глаза, церемония возложения венка в память о погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками была сорвана.Добавляется, что следователям поручено вместе с МИД России установить все обстоятельства "циничного поступка пронацистских последователей", установить причастных и принять меры к их привлечению к уголовной ответственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/posol-1787646311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, россия