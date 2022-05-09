https://ria.ru/20220509/polk-1787587455.html

В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022

В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"

Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T08:25

2022-05-09T08:25

2022-05-09T08:25

день победы — 2022

день победы

магадан

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МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов."Два последних года из-за пандемии акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. И вот сегодня в шествии "Бессмертного полка" участвуют тысячи магаданцев. Проводится шествие и в поселках региона", - сказал собеседник агентства.В рядах "Бессмертного полка" в Магадане были родные и друзья погибших в специальной военной операции на Украине колымчанах - Алмаза Мустапаева и Александра Пахомова."Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и считаем, что фашизму нет. Нацизму нет на земле. И Александр, последние его слова были, когда он звонил матери: "Мама, мы должны защищать Родину", - сказал РИА Новости друг семьи Александра Пахомова Сергей Кознодеев.

магадан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, магадан