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В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:25
2022-05-09T08:25
день победы — 2022
день победы
магадан
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МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов."Два последних года из-за пандемии акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. И вот сегодня в шествии "Бессмертного полка" участвуют тысячи магаданцев. Проводится шествие и в поселках региона", - сказал собеседник агентства.В рядах "Бессмертного полка" в Магадане были родные и друзья погибших в специальной военной операции на Украине колымчанах - Алмаза Мустапаева и Александра Пахомова."Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и считаем, что фашизму нет. Нацизму нет на земле. И Александр, последние его слова были, когда он звонил матери: "Мама, мы должны защищать Родину", - сказал РИА Новости друг семьи Александра Пахомова Сергей Кознодеев.
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день победы, магадан
08:25 09.05.2022
 
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"

В Магадане несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Михаил Киреев
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МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов.
"Два последних года из-за пандемии акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. И вот сегодня в шествии "Бессмертного полка" участвуют тысячи магаданцев. Проводится шествие и в поселках региона", - сказал собеседник агентства.
В рядах "Бессмертного полка" в Магадане были родные и друзья погибших в специальной военной операции на Украине колымчанах - Алмаза Мустапаева и Александра Пахомова.
"Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и считаем, что фашизму нет. Нацизму нет на земле. И Александр, последние его слова были, когда он звонил матери: "Мама, мы должны защищать Родину", - сказал РИА Новости друг семьи Александра Пахомова Сергей Кознодеев.
 
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