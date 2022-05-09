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В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T08:25
2022-05-09T08:25
2022-05-09T08:25
день победы — 2022
день победы
магадан
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МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов."Два последних года из-за пандемии акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. И вот сегодня в шествии "Бессмертного полка" участвуют тысячи магаданцев. Проводится шествие и в поселках региона", - сказал собеседник агентства.В рядах "Бессмертного полка" в Магадане были родные и друзья погибших в специальной военной операции на Украине колымчанах - Алмаза Мустапаева и Александра Пахомова."Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и считаем, что фашизму нет. Нацизму нет на земле. И Александр, последние его слова были, когда он звонил матери: "Мама, мы должны защищать Родину", - сказал РИА Новости друг семьи Александра Пахомова Сергей Кознодеев.
магадан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день победы, магадан
В Магадане состоялось шествие "Бессмертного полка"
В Магадане несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка"
МАГАДАН, 9 мая - РИА Новости. Несколько тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по центральным улицам Магадана, сообщил РИА Новости один из организаторов.
"Два последних года из-за пандемии акцию на улицах областного центра и поселков региона не проводили. И вот сегодня в шествии "Бессмертного полка" участвуют тысячи магаданцев. Проводится шествие и в поселках региона", - сказал собеседник агентства.
В рядах "Бессмертного полка" в Магадане
были родные и друзья погибших в специальной военной операции на Украине
колымчанах - Алмаза Мустапаева и Александра Пахомова.
"Мы полностью поддерживаем политику нашего правительства и считаем, что фашизму нет. Нацизму нет на земле. И Александр, последние его слова были, когда он звонил матери: "Мама, мы должны защищать Родину", - сказал РИА Новости друг семьи Александра Пахомова Сергей Кознодеев.