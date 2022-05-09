https://ria.ru/20220509/podderzhka-1787584714.html
"Чтобы русских не уничтожили": столетняя ветеран поддержала спецоперацию
"Чтобы русских не уничтожили": столетняя ветеран поддержала спецоперацию - РИА Новости, 09.05.2022
"Чтобы русских не уничтожили": столетняя ветеран поддержала спецоперацию
Спецоперация по защите Донбасса необходима, "чтобы бандиты не делали пакости России" и "русских не уничтожили", считает ветеран Великой Отечественной войны из... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T07:35
2022-05-09T07:35
2022-05-09T07:36
день победы — 2022
луганская народная республика
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5697e169ab010da9db0854e514987b6.jpg
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Спецоперация по защите Донбасса необходима, "чтобы бандиты не делали пакости России" и "русских не уничтожили", считает ветеран Великой Отечественной войны из Луганска Елена Инюшина.В феврале Елене Лаврентьевне исполнилось сто лет. "Пора мне уже кости свои собирать", - пошутила она по этому поводу в беседе с корреспондентом РИА Новости.Во время Великой Отечественной Инюшина воевала в составе 1-го Украинского фронта. Сейчас она следит за ходом спецоперации и боевыми действиями в ЛНР."Не сплю ночами, включаю, слушаю. И хорошие, и плохие (новости). Жалко молодежь, и хорошо действуют наши солдаты, молодцы", - сказала Инюшина.Ветеран считает, что российская спецоперация нужна, чтобы остановить "всех этих ненавистных людей" и "всех этих бандитов"."Чтобы они не делали пакости России, не убивали россиян, жили мирно", - говорит она.По ее мнению, виноваты в сложившейся ситуации США и Владимир Зеленский. "Америка распоряжается, дает указания. Танки сюда прут. Стреляют, убивают и хотят русских вообще уничтожить", - рассказала ветеран.Она считает, что Зеленский "не может повести свою страну и прекратить войну". "А сам не понимает, к чему это приведет и что останется на земле нашим детям", - возмущается ветеран.
https://ria.ru/20220509/veteran-1787583113.html
https://ria.ru/20220509/chita-1787582179.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786650662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_59833601163ca84381b078fd2bd65756.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, общество
07:35 09.05.2022 (обновлено: 07:36 09.05.2022)
"Чтобы русских не уничтожили": столетняя ветеран поддержала спецоперацию
Столетняя ветеран из Луганска Елена Инюшина поддержала спецоперацию по защите Донбасса
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Спецоперация по защите Донбасса необходима, "чтобы бандиты не делали пакости России" и "русских не уничтожили", считает ветеран Великой Отечественной войны из Луганска Елена Инюшина.
В феврале Елене Лаврентьевне исполнилось сто лет. "Пора мне уже кости свои собирать", - пошутила она по этому поводу в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Во время Великой Отечественной Инюшина воевала в составе 1-го Украинского фронта. Сейчас она следит за ходом спецоперации и боевыми действиями в ЛНР
.
"Не сплю ночами, включаю, слушаю. И хорошие, и плохие (новости). Жалко молодежь, и хорошо действуют наши солдаты, молодцы", - сказала Инюшина.
Ветеран считает, что российская спецоперация нужна, чтобы остановить "всех этих ненавистных людей" и "всех этих бандитов".
"Чтобы они не делали пакости России
, не убивали россиян, жили мирно", - говорит она.
По ее мнению, виноваты в сложившейся ситуации США
и Владимир Зеленский
. "Америка распоряжается, дает указания. Танки сюда прут. Стреляют, убивают и хотят русских вообще уничтожить", - рассказала ветеран.
Она считает, что Зеленский "не может повести свою страну и прекратить войну". "А сам не понимает, к чему это приведет и что останется на земле нашим детям", - возмущается ветеран.