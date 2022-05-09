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Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне - РИА Новости, 09.05.2022
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Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне - РИА Новости, 09.05.2022
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне
Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:06
2022-05-09T17:13
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в мире
шэньян
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне."В Шэньяне проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 77-й годовщины Дня Победы", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что 9 мая на территории мемориального комплекса в Шэньяне состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, в которой приняли участие сотрудники генконсульства России в Шэньяне во главе с генконсулом Сергеем Черненко, а также заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин Кан И, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства Шэньяна Сунь Ли, российские граждане и соотечественники."Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, совершивших великий подвиг во имя родины и жизни будущих поколений, прозвучали гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - указали в дипмиссии.В ходе мероприятия Шэньянский хор русской песни "Калинка" исполнил композиции "Священная война" и "Прощание славянки".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, шэньян, россия, день победы
17:06 09.05.2022 (обновлено: 17:13 09.05.2022)
 
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу советским воинам в Шэньяне

© Фото : Генконсульство России в Шэньяне/ВконтактеРоссийские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай
Российские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Фото : Генконсульство России в Шэньяне/Вконтакте
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне.
Шэньяне проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 77-й годовщины Дня Победы", - говорится в сообщении дипмиссии.
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Отмечается, что 9 мая на территории мемориального комплекса в Шэньяне состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, в которой приняли участие сотрудники генконсульства России в Шэньяне во главе с генконсулом Сергеем Черненко, а также заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин Кан И, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства Шэньяна Сунь Ли, российские граждане и соотечественники.
"Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, совершивших великий подвиг во имя родины и жизни будущих поколений, прозвучали гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - указали в дипмиссии.
В ходе мероприятия Шэньянский хор русской песни "Калинка" исполнил композиции "Священная война" и "Прощание славянки".
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