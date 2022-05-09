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Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне - РИА Новости, 09.05.2022

Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне

Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:06

2022-05-09T17:06

2022-05-09T17:13

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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне."В Шэньяне проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 77-й годовщины Дня Победы", - говорится в сообщении дипмиссии.Отмечается, что 9 мая на территории мемориального комплекса в Шэньяне состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, в которой приняли участие сотрудники генконсульства России в Шэньяне во главе с генконсулом Сергеем Черненко, а также заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин Кан И, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства Шэньяна Сунь Ли, российские граждане и соотечественники."Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, совершивших великий подвиг во имя родины и жизни будущих поколений, прозвучали гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - указали в дипмиссии.В ходе мероприятия Шэньянский хор русской песни "Калинка" исполнил композиции "Священная война" и "Прощание славянки".Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шэньян, россия, день победы