17:06 09.05.2022 (обновлено: 17:13 09.05.2022)
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу в Шэньяне
Российские дипломаты возложили венки к мемориалу советским воинам в Шэньяне
© Фото : Генконсульство России в Шэньяне/ВконтактеРоссийские дипломаты возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян, Китай
ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Российские дипломаты в понедельник возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне.
"В Шэньяне проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию 77-й годовщины Дня Победы", - говорится в сообщении дипмиссии.
Отмечается, что 9 мая на территории мемориального комплекса в Шэньяне состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику советским воинам, в которой приняли участие сотрудники генконсульства России в Шэньяне во главе с генконсулом Сергеем Черненко, а также заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин Кан И, заместитель начальника канцелярии иностранных дел Народного правительства Шэньяна Сунь Ли, российские граждане и соотечественники.
"Собравшиеся почтили минутой молчания память героев, совершивших великий подвиг во имя родины и жизни будущих поколений, прозвучали гимны Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - указали в дипмиссии.
В ходе мероприятия Шэньянский хор русской песни "Калинка" исполнил композиции "Священная война" и "Прощание славянки".