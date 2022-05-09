https://ria.ru/20220509/pobeda-1787650274.html

В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях

В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях - РИА Новости, 09.05.2022

В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях

Жители Чернобаевки в День Победы возложили цветы к Вечному огню, а дети прочитали стихи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:50

2022-05-09T14:50

2022-05-09T17:22

день победы — 2022

херсон

в мире

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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Жители Чернобаевки в День Победы возложили цветы к Вечному огню, а дети прочитали стихи, передает корреспондент РИА Новости.Мемориал героям Великой Отечественной войны в Чернобаевке был приведен в порядок местными жителями и российскими военными в воскресенье. Администрация впервые с 2014 года зажгла Вечный огонь.В День Победы жительница этого поселка, шестилетняя Дарья, в военной форме времен Отечественной войны, выступила перед горожанами с тематическими стихами и песнями."Милые, добрые взрослые, отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться", - пропела для собравшихся Дарья.В понедельник российские ПВО сбили над Чернобаевкой восемь ракет "Ураган", выпущенных украинскими нацистами по Херсону. Все цели удалось уничтожить в воздухе.

https://ria.ru/20220509/kherson-1787617311.html

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херсон

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Дарья Буймова

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Дети читают стихи о героях Великой Отечественной войны в Херсонской области В херсонской Чернобаевке возлагают цветы к Вечному огню, а дети читают стихи о героях Великой Отечественной войны. 2022-05-09T14:50 true PT1M03S

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Дарья Буймова

херсон, в мире