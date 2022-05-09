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В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220509/pobeda-1787650274.html
В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях
В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях - РИА Новости, 09.05.2022
В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях
Жители Чернобаевки в День Победы возложили цветы к Вечному огню, а дети прочитали стихи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:50
2022-05-09T17:22
день победы — 2022
херсон
в мире
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ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Жители Чернобаевки в День Победы возложили цветы к Вечному огню, а дети прочитали стихи, передает корреспондент РИА Новости.Мемориал героям Великой Отечественной войны в Чернобаевке был приведен в порядок местными жителями и российскими военными в воскресенье. Администрация впервые с 2014 года зажгла Вечный огонь.В День Победы жительница этого поселка, шестилетняя Дарья, в военной форме времен Отечественной войны, выступила перед горожанами с тематическими стихами и песнями."Милые, добрые взрослые, отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться", - пропела для собравшихся Дарья.В понедельник российские ПВО сбили над Чернобаевкой восемь ракет "Ураган", выпущенных украинскими нацистами по Херсону. Все цели удалось уничтожить в воздухе.
https://ria.ru/20220509/kherson-1787617311.html
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Дарья Буймова
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Дети читают стихи о героях Великой Отечественной войны в Херсонской области
В херсонской Чернобаевке возлагают цветы к Вечному огню, а дети читают стихи о героях Великой Отечественной войны.
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РИА Новости
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херсон, в мире
14:50 09.05.2022 (обновлено: 17:22 09.05.2022)
 
В Чернобаевке Херсонской области дети прочитали стихи о героях

В Чернобаевке дети прочитали стихи о героях Великой Отечественной войны

Читать ria.ru в
ЧЕРНОБАЕВКА (Херсонская область), 9 мая - РИА Новости. Жители Чернобаевки в День Победы возложили цветы к Вечному огню, а дети прочитали стихи, передает корреспондент РИА Новости.
Мемориал героям Великой Отечественной войны в Чернобаевке был приведен в порядок местными жителями и российскими военными в воскресенье. Администрация впервые с 2014 года зажгла Вечный огонь.
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Вчера, 11:35День Победы — 2022
Жители Херсона оценили полевую кухню российских военных
В День Победы жительница этого поселка, шестилетняя Дарья, в военной форме времен Отечественной войны, выступила перед горожанами с тематическими стихами и песнями.
"Милые, добрые взрослые, отмените войну. А я разноцветными звездами украшу для вас весну. И нарисую вам солнышко, которое будет смеяться. И больше не буду плакать, и больше не буду бояться", - пропела для собравшихся Дарья.
В понедельник российские ПВО сбили над Чернобаевкой восемь ракет "Ураган", выпущенных украинскими нацистами по Херсону. Все цели удалось уничтожить в воздухе.
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