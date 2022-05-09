https://ria.ru/20220509/pisma-1787681264.html

Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс

Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022

Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс

Более 450 писем написали и отправили школьники из Московской области военнослужащим в Донбасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T18:27

2022-05-09T18:27

2022-05-09T18:31

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

донбасс

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 450 писем написали и отправили школьники из Московской области военнослужащим в Донбасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Школьники Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, написали более 450 писем военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они дошли до адресатов на Донбасс. В каждом послании - слова поддержки и поздравления с Днём Победы", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220509/lotoshino-1787635849.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), донбасс