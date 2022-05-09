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Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022
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Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс
Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс - РИА Новости, 09.05.2022
Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс
Более 450 писем написали и отправили школьники из Московской области военнослужащим в Донбасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:27
2022-05-09T18:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
донбасс
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 450 писем написали и отправили школьники из Московской области военнослужащим в Донбасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Школьники Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, написали более 450 писем военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они дошли до адресатов на Донбасс. В каждом послании - слова поддержки и поздравления с Днём Победы", - сказано в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), донбасс
18:27 09.05.2022 (обновлено: 18:31 09.05.2022)
 
Более 450 писем отправили подмосковные школьники военным в Донбасс

Более 450 писем написали и отправили школьники из Подмосковья военнослужащим в Донбасс

© РИА Новости / Александр Подгорчук / Перейти в фотобанкПисьма в ящике на сортировочной станции
Письма в ящике на сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в фотобанк
Письма в ящике на сортировочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Более 450 писем написали и отправили школьники из Московской области военнослужащим в Донбасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Школьники Подмосковья в рамках акции "Доброе дело", поддержанной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, написали более 450 писем военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции. Сегодня они дошли до адресатов на Донбасс. В каждом послании - слова поддержки и поздравления с Днём Победы", - сказано в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к Мемориалу павшим воинам в Лотошино - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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