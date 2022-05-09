https://ria.ru/20220509/patriarkh-1787659287.html

Патриарх Кирилл посетил парад Победы

Патриарх Кирилл посетил парад Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Патриарх Кирилл посетил парад Победы

Патриарх Московский и всея руси Кирилл присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T15:37

2022-05-09T15:37

2022-05-09T15:37

религия

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

день победы

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве."В числе почетных гостей на параде присутствовал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – сообщает сайт Русской православной церкви.В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж >>>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, день победы