Патриарх Кирилл посетил парад Победы
Патриарх Кирилл посетил парад Победы на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка (АПУ) "Ярс" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Автономная пусковая установка (АПУ) "Ярс" на военном параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея руси Кирилл присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.
"В числе почетных гостей на параде присутствовал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – сообщает сайт Русской православной церкви.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тысяч человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска. Парадную "коробку" военнослужащих-женщин в этом году представили курсантки шести военно-учебных заведений: Военного университета, Военной академии связи, Военной академии материально-технического обеспечения, Военно-космической академии, Военной академии Воздушно-космической обороны и Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.