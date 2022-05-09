https://ria.ru/20220509/parad-1787645823.html

Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022

Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022 - РИА Новости, 09.05.2022

Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022

В Москве состоялся парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли 11 тысяч военнослужащих и... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T14:57

2022-05-09T14:57

2022-05-09T15:09

безопасность

владимир путин

олег салюков

сергей шойгу

россия

москва

донбасс

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787623898_0:27:3548:2023_1920x0_80_0_0_e7a5930f9a9aafe7dc580a0e699928b8.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Андрей Коц. В Москве состоялся парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади торжественным маршем прошли 11 тысяч военнослужащих и проехали свыше 130 единиц боевой техники. Как и в 2017-м и 2019-м, воздушную часть парада отменили из-за непогоды — семьдесят семь вертолетов и самолетов остались на аэродромах. О том, чем запомнился парад Победы — 2022, — в материале РИА Новости.Низкая облачностьС 24 февраля многие задавались вопросом: будет ли в этом году парад Победы? Уместны ли торжества во время специальной военной операции на Украине? Однако в руководстве страны никаких сомнений по этому поводу не возникло.К половине десятого воздух в столице едва прогрелся до семи градусов. Небо затянуло плотными тучами — накануне лил ливень. Погода явно нелетная. Над Москвой с раннего утра барражировали специальные самолеты, отслеживающие изменения метеоусловий. В итоге низкая облачность (350-400 метров) не позволила авиации принять участие в параде.Все остальное было по плану. Участники готовились несколько месяцев: оттачивали строевую подготовку, приводили в порядок форму, учились действовать как единое целое. На брусчатке надо строго соблюдать темп: 116 шагов в минуту. На многочисленных репетициях было непросто даже опытным военнослужащим. Некоторые прибыли в Москву прямо из зоны боевых действий."Решение сильной страны"Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал — министр обороны Сергей Шойгу. Выезжая на брусчатку в черном "Аурусе", глава военного ведомства по традиции перекрестился. Салюков и Шойгу объехали парадные "коробки", приветствуя военнослужащих, после чего министр доложил президенту Владимиру Путину о готовности начать церемонию. Глава государства произнес речь. Конечно же, он сказал о специальной военной операции и задачах, которые российская армия сегодня решает на территории Украины."В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым, — отметил президент. — В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны".Путин подчеркнул, что ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святослава и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потемкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной — Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. В конце выступления президент объявил минуту молчания. Не только в память о павших в годы Великой Отечественной, но и о тех, кто сгорел в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014-го, о тех, кого убили украинские военные за восемь лет войны в Донбассе, о тех, кто погиб в ходе специальной военной операции.Проверено в боюПарад на Красной площади, как и в предыдущие годы, открыли юные барабанщики Московского военно-музыкального училища имени Валерия Халилова, задав ритм марширующим. Следом на брусчатку ступила знаменная группа и почетные караулы всех видов Вооруженных сил России. Мимо трибун прошли суворовцы и нахимовцы, юнармейцы, женские "коробки" Сухопутных войск и ВКС. Затем — парадные расчеты каждого вида и рода Вооруженных сил России и других силовых ведомств. Некоторые подразделения громко скандировали: "За Донбасс!"Потом двинулась боевая техника. Есть и новинки — к примеру, "Тайфун-ПВО". Эти бронированные машины предназначены для быстрой переброски расчетов переносных зенитно-ракетных комплексов на поле боя, оснащены самыми современными средствами связи и обеспечивают экипажу надежную защиту от пуль и осколков.Было много техники, прошедшей серьезную модернизацию. Так, "ветераны" БМП-2, принятые на вооружение еще в 1980-м, показали зрителям боевые модули (БМ) "Бережок" со скорострельной 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом и четырьмя противотанковыми ракетами "Корнет". А перспективные боевые машины на платформе "Курганец-25" — БМ "Эпоха" с 57-миллиметровым автоматическим орудием, способным эффективно бороться с легкобронированной техникой и малоразмерными БПЛА.Само собой, в параде участвовали все основные боевые танки Сухопутных войск — Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14. В специальной военной операции российские машины продемонстрировали устойчивость к хваленым натовским ПТУР "Джавелин" и NLAW — продолжают бой даже после нескольких прямых попаданий.Боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами "Ракушка" управляли бойцы из 106-й гвардейской парашютно-десантной дивизии, принимавшие участие в СВО. "Крылатая пехота", в частности, воевала на киевском направлении и более месяца удерживала стратегически важный аэродром Гостомель.Церемонию закрыл сводный оркестр из 900 музыкантов, впервые исполнивший на Красной площади песню "Родная страна" (музыка Георгия Мовсесяна, слова Виктора Гина). Парад завершился на высокой ноте, и он явно удался — несмотря на непогоду и, мягко говоря, неспокойную обстановку в мире.

https://ria.ru/20220509/parad-1787645181.html

россия

москва

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, владимир путин, олег салюков, сергей шойгу, россия, москва, донбасс, нато, войска воздушно-космической обороны, бмп-2, т-72б3, т-90м, день победы