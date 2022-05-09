https://ria.ru/20220509/parad-1787605183.html

В параде Победы пройдут военные, участвующие в спецоперации, заявил Путин

В параде Победы пройдут военные, участвующие в спецоперации, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022

В параде Победы пройдут военные, участвующие в спецоперации, заявил Путин

В Параде Победы в Москве участвуют военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:37

2022-05-09T10:37

2022-05-09T14:31

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В Параде Победы в Москве участвуют военные, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с речью на Параде."Сейчас здесь на Красной площади плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной родины, в том числе и те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий",- сообщил Путин.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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Приветствие военнослужащих министра обороны Сергея Шойгу Он поздравил парадные расчеты ВКС, а также поприветствовал парадный строй подразделений ЗВО, войск связи и военнослужащих военной полиции, Росгвардии и МЧС. 2022-05-09T10:37 true PT1M55S

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Дарья Буймова

день победы, безопасность, россия, донбасс, ссср