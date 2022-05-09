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Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов - РИА Новости, 09.05.2022
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Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов
Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов - РИА Новости, 09.05.2022
Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов
Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:55
2022-05-09T18:55
экономика
цены на нефть
евросоюз
brent
wti (нефть)
венгрия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,29% - до 106,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 5,56%, до 103,6 доллара.Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти из-за несогласия некоторых стран. По данным агентства, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти.
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экономика, цены на нефть, евросоюз, brent, wti (нефть), венгрия
18:55 09.05.2022
 
Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов

Падение мировых цен на нефть ускорилось более чем на пять процентов

© Fotolia / DJНефтяная платформа и танкер в Северном море
Нефтяная платформа и танкер в Северном море - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Fotolia / DJ
Нефтяная платформа и танкер в Северном море. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Падение мировых цен на нефть ускорилось в понедельник вечером, котировки падают более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 5,29% - до 106,45 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 5,56%, до 103,6 доллара.
Инвесторы оценивают перспективы введения Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что ЕС может ослабить свой пакет санкций в отношении российской нефти из-за несогласия некоторых стран. По данным агентства, постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против России, в частности, из-за Венгрии, которая продолжает блокировать предложение Евросоюза, направленное на запрет импорта российской нефти.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 17:33
Bloomberg: ЕС разрешит перевозку российской нефти своими танкерами
 
ЭкономикаЦены на нефтьЕвросоюзBrentWTI (нефть)Венгрия
 
 
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