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МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России - РИА Новости, 09.05.2022
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МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России
МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России - РИА Новости, 09.05.2022
МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России
Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:59
2022-05-09T12:59
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.По словам руководителя ведомства, Украине отправляют исключительно оборонительное вооружение."Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее защиты, в то же время Италия будет продолжать работать на благо мира. Но мы не можем думать о поставках Украине оружия для удара по российской земле", — подчеркнул Ди Майо.Также министр заявил об усилиях Рима добиться дипломатического урегулирования конфликта. "Мы должны достичь перемирия как можно скорее. Переговоры зашли в тупик, но мы никогда не прекращали их возобновлять", — отметил он.Кроме того, Ди Майо обсудил в эфире экономические последствия кризиса на Украине, среди которых — спекуляция ценами на энергоносители."Цена, от которой зависит энергия, определяется в Европе, именно поэтому мы должны установить потолок, это проблема финансовых спекуляций на цене нашего газа. И мы не можем себе этого позволить", — подытожил глава МИД.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.
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в мире, цены на нефть, марио драги, украина, рим, италия
12:59 09.05.2022
 
МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России

Глава МИД Италии: Украине не поставляют оружия, которым можно нанести удар по России

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По словам руководителя ведомства, Украине отправляют исключительно оборонительное вооружение.
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"Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее защиты, в то же время Италия будет продолжать работать на благо мира. Но мы не можем думать о поставках Украине оружия для удара по российской земле", — подчеркнул Ди Майо.
Также министр заявил об усилиях Рима добиться дипломатического урегулирования конфликта. "Мы должны достичь перемирия как можно скорее. Переговоры зашли в тупик, но мы никогда не прекращали их возобновлять", — отметил он.
Кроме того, Ди Майо обсудил в эфире экономические последствия кризиса на Украине, среди которых — спекуляция ценами на энергоносители.
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"Цена, от которой зависит энергия, определяется в Европе, именно поэтому мы должны установить потолок, это проблема финансовых спекуляций на цене нашего газа. И мы не можем себе этого позволить", — подытожил глава МИД.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.
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