https://ria.ru/20220509/oruzhie-1787631618.html

МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России

МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России - РИА Новости, 09.05.2022

МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России

Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:59

2022-05-09T12:59

2022-05-09T12:59

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марио драги

украина

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.По словам руководителя ведомства, Украине отправляют исключительно оборонительное вооружение."Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее защиты, в то же время Италия будет продолжать работать на благо мира. Но мы не можем думать о поставках Украине оружия для удара по российской земле", — подчеркнул Ди Майо.Также министр заявил об усилиях Рима добиться дипломатического урегулирования конфликта. "Мы должны достичь перемирия как можно скорее. Переговоры зашли в тупик, но мы никогда не прекращали их возобновлять", — отметил он.Кроме того, Ди Майо обсудил в эфире экономические последствия кризиса на Украине, среди которых — спекуляция ценами на энергоносители."Цена, от которой зависит энергия, определяется в Европе, именно поэтому мы должны установить потолок, это проблема финансовых спекуляций на цене нашего газа. И мы не можем себе этого позволить", — подытожил глава МИД.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.

https://ria.ru/20220508/nato-1787523441.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220509/vooruzhenie-1787583513.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220505/moldaviya-1787069497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, марио драги, украина, рим, италия