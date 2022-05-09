МИД Италии: мы не поставляем Украине оружия для нанесения ударов по России
Глава МИД Италии: Украине не поставляют оружия, которым можно нанести удар по России
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Рим не поставляет Киеву вооружений, которым можно было бы нанести удар по территории России, заявил в эфире телеканала Rai3 министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
По словам руководителя ведомства, Украине отправляют исключительно оборонительное вооружение.
"Мы должны поддерживать Украину и ее армию для ее защиты, в то же время Италия будет продолжать работать на благо мира. Но мы не можем думать о поставках Украине оружия для удара по российской земле", — подчеркнул Ди Майо.
Также министр заявил об усилиях Рима добиться дипломатического урегулирования конфликта. "Мы должны достичь перемирия как можно скорее. Переговоры зашли в тупик, но мы никогда не прекращали их возобновлять", — отметил он.
Кроме того, Ди Майо обсудил в эфире экономические последствия кризиса на Украине, среди которых — спекуляция ценами на энергоносители.
"Цена, от которой зависит энергия, определяется в Европе, именно поэтому мы должны установить потолок, это проблема финансовых спекуляций на цене нашего газа. И мы не можем себе этого позволить", — подытожил глава МИД.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что Рим увеличит объем помощи Киеву до 800 миллионов евро и уже выделил около 500 миллионов евро на поддержку украинских беженцев. Объемы и конкретные параметры поставок оружия Украине засекречены.