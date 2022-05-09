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Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
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Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы
Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы
Выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками, пройдет в центре Луганска в День Победы. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T00:43
2022-05-09T00:43
день победы — 2022
в мире
луганск
день победы
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками, пройдет в центре Луганска в День Победы.В связи с военными действиями военного парада, традиционно проводимого в Луганске 9 мая, в этом году не будет. Также в целях безопасности акция "Бессмертный полк Луганщины" ко Дню Победы пройдет в онлайн-режиме."Учитывая важность обеспечения безопасности участников массовых мероприятий, обстановку в республике, принято решение о проведении "Бессмертного полка" в режиме онлайн", - сказал журналистам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.В целом, во всех городах республики в День Победы пройдут торжественные возложения цветов к памятным местам. В Луганске запланирован праздничный концерт под открытым небом в одном из парков города, а вечером фейерверк.
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в мире, луганск, день победы, луганская народная республика
00:43 09.05.2022
 
Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы

Выставка трофейного украинского вооружения пройдет в центре Луганска в День Победы

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским повесили в центре Луганска ко Дню Победы и Дню республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками, пройдет в центре Луганска в День Победы.
"Девятого мая в 10.00 (совпадает с московским) на Театральной площади города Луганск состоится открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных сил Российской Федерации, а также показ трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами ЛНР и РФ в ходе освобождения территории Луганской народной республики", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.
В связи с военными действиями военного парада, традиционно проводимого в Луганске 9 мая, в этом году не будет. Также в целях безопасности акция "Бессмертный полк Луганщины" ко Дню Победы пройдет в онлайн-режиме.
"Учитывая важность обеспечения безопасности участников массовых мероприятий, обстановку в республике, принято решение о проведении "Бессмертного полка" в режиме онлайн", - сказал журналистам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.
В целом, во всех городах республики в День Победы пройдут торжественные возложения цветов к памятным местам. В Луганске запланирован праздничный концерт под открытым небом в одном из парков города, а вечером фейерверк.
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