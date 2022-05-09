https://ria.ru/20220509/oruzhie-1787572312.html

Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы

Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Трофейное украинское вооружение покажут в центре Луганска в День Победы

Выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками, пройдет в центре Луганска в День Победы. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T00:43

2022-05-09T00:43

2022-05-09T00:43

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ЛУГАНСК, 9 мая - РИА Новости. Выставка вооружения, добытого в боях с украинскими войсками, пройдет в центре Луганска в День Победы.В связи с военными действиями военного парада, традиционно проводимого в Луганске 9 мая, в этом году не будет. Также в целях безопасности акция "Бессмертный полк Луганщины" ко Дню Победы пройдет в онлайн-режиме."Учитывая важность обеспечения безопасности участников массовых мероприятий, обстановку в республике, принято решение о проведении "Бессмертного полка" в режиме онлайн", - сказал журналистам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.В целом, во всех городах республики в День Победы пройдут торжественные возложения цветов к памятным местам. В Луганске запланирован праздничный концерт под открытым небом в одном из парков города, а вечером фейерверк.

https://ria.ru/20220509/matvienko-1787572027.html

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Максим Горбачев

в мире, луганск, день победы, луганская народная республика