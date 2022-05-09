https://ria.ru/20220509/oproverzhenie-1787691640.html

В Крыму опровергли информацию о взрыве на Крымском мосту

В Крыму опровергли информацию о взрыве на Крымском мосту - РИА Новости, 09.05.2022

В Крыму опровергли информацию о взрыве на Крымском мосту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрыве на Крымском мосту, назвав появившиеся сообщения очередным фейком РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T20:16

2022-05-09T20:16

2022-05-09T20:20

севастополь

керчь

феодосия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опроверг информацию о якобы взрыве на Крымском мосту, назвав появившиеся сообщения очередным фейком украинской пропаганды."Украина решила своими фейками испортить крымчанам светлый праздник Победы. Не выйдет. Крымский мост вечером засияет праздничными огнями, а салют в городах-героях Севастополь и Керчь и в городе воинской славы Феодосии озарит крымское небо. Уже скоро, очень скоро, праздник Победы вернется и в города-герои Одесса и Киев", - сказал журналистам Крючков, комментируя появившуюся в украинском новостном сегменте информацию о ЧП на Крымском мосту.По его словам, все новости украинской "диванной армии" по Крымскому мосту являются гнусным фейком, а видеоролик - дешевым монтажом.

https://ria.ru/20220508/krym-1787469430.html

севастополь

керчь

феодосия

республика крым

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севастополь, керчь, феодосия, республика крым