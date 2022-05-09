Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Железную Балку
Осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Гольмовский, Доломитное и Железную Балку, за 1.5 часа выпустив 35 мин калибром 82 миллиметра и две мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.13 (совпадает с мск) - населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: выпущено 18 мин калибром 82 миллиметра; 10.23 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено 11 мин калибром 82 миллиметра; 10.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено две мины калибром 120 миллиметров, шесть мин калибром 82 миллиметра, также применялись крупнокалиберные пулеметы", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.