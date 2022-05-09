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В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 09.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/obstrel-1787695869.html
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 09.05.2022
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T21:15
2022-05-09T21:15
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Содружества ранена девочка-подросток 2007 г.р. По ул. Замоскворечной ранен мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что по Кировскому району города было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
21:15 09.05.2022
 
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Содружества ранена девочка-подросток 2007 г.р. По ул. Замоскворечной ранен мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что по Кировскому району города было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 20:41Специальная военная операция на Украине
В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка погиб подросток
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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