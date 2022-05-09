https://ria.ru/20220509/obstrel-1787695869.html

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 09.05.2022

В ДНР сообщили, что в результате обстрела Донецка пострадали два человека

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T21:15

2022-05-09T21:15

2022-05-09T21:15

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по ул. Содружества ранена девочка-подросток 2007 г.р. По ул. Замоскворечной ранен мужчина", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что по Кировскому району города было выпущено 20 ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/obstrel-1787693358.html

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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины