https://ria.ru/20220509/obstrel-1787689986.html

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли за сутки десять населенных пунктов

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли за сутки десять населенных пунктов - РИА Новости, 09.05.2022

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли за сутки десять населенных пунктов

За сутки под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов ДНР, повреждены 28 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры, противником выпущено 185... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:58

2022-05-09T19:58

2022-05-09T19:58

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. За сутки под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов ДНР, повреждены 28 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры, противником выпущено 185 снарядов и мин, в том числе из БМ-21 "Град", говорится в сообщении Народной милиции ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более 185 снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 10 населённых пунктов Республики. Повреждено 28 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/rakety-1787684552.html

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украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр