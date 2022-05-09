https://ria.ru/20220509/obstrel-1787680493.html
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 09.05.2022
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T18:23
2022-05-09T18:23
2022-05-09T18:23
специальная военная операция на украине
украина
донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.02 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220509/obstrely-1787642027.html
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украина, донецк (днр), донбасс
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из "Градов"