В Новосибирске прошел парад Победы
В Новосибирске прошел парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТанк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске
Танк Т-34-85 на военном параде в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 мая – РИА Новости. Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Ленина в центре Новосибирска, в нем приняли участие более 2 тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости.
Военнослужащие соединений и подразделений Центрального военного округа, курсанты Новосибирского высшего военного командного училища, представители Росгвардии, МЧС и других силовых структур торжественным маршем прошли по главной улице города – Красному проспекту.
В парадном строю прошли более 2 тысяч человек, в том числе Центральный военный округ представили около 1 тысячи военнослужащих.
Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34, специально отреставрированный к торжественному мероприятию. Среди образцов военной техники также были представлены бронированные автомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, комплексы ЗРК С-400 "Триумф", машины сопровождения ракетного комплекса "Ярс", многоцелевой механизированный комплекс оперативного развертывания временных дорог (КВД), системы залпового огня БМ-21 "Град". Впервые на параде в этом году были представлены новейшие образцы военной техники МИОМ 15М69 и противодиверсионная машина "Тайфун". Всего в торжественном шествии приняли участие более 30 единиц военной техники.
В этом году все традиционные праздничные мероприятия 9 мая в Новосибирске проходят без ограничений по коронавирусу. Сразу после военного парада по центру города проследовала ретро-техника, пронесли полотнище "Новосибирск – город трудовой доблести", также состоится праздничный фейерверк.
Новосибирск отмечает День Победы в статусе Города трудовой доблести. 2 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении городу этого почетного звания значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Стелу в честь этого события установят на площади Калинина 3 ноября этого года.