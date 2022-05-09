https://ria.ru/20220509/natsionalisty-1787686860.html

Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине

Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине - РИА Новости, 09.05.2022

Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине

Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T19:22

2022-05-09T19:22

2022-05-09T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники", - заявил Конашенков.

украина

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины