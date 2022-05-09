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Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине
Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:22
2022-05-09T19:22
2022-05-09T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники", - заявил Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине
Минобороны: российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине