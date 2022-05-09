Рейтинг@Mail.ru
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220509/natsionalisty-1787686860.html
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине - РИА Новости, 09.05.2022
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине
Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T19:22
2022-05-09T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786915423_0:121:3018:1818_1920x0_80_0_0_98738e63d32db5870597dd73c8386494.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники", - заявил Конашенков.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786915423_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_4247fea9c6d1610b02ec98641a87bd3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, украина, вооруженные силы украины
19:22 09.05.2022
 
Российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине

Минобороны: российские ракетные войска уничтожили около 400 националистов на Украине

© РИА НовостиРоссийские военнослужащие на Украине
Российские военнослужащие на Украине - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости
Российские военнослужащие на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ракетными войсками и артиллерией РФ поражены 318 скоплений живой силы и техники противника, уничтожены до 400 националистов и 48 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражено 318 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожены до 400 националистов, выведены из строя 48 единиц военной техники", - заявил Конашенков.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала