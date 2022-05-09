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НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
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НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий, заявил Путин
НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2022
НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий у российских границ, все говорило о том, что... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:45
2022-05-09T11:46
день победы — 2022
день победы
владимир путин
нато
россия
украина
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МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий у российских границ, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным."Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом планомерно создавалась абсолютная неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которые США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", - сказал Путин на Красной площади.Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Выступление президента РФ Владимира Путина на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступил с речью на параде Победы. Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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день победы, владимир путин, нато, россия, украина
10:45 09.05.2022 (обновлено: 11:46 09.05.2022)
 
НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий, заявил Путин

Президент Путин: НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий

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МОСКВА. 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО начала военное освоение прилегающих к России территорий у российских границ, все говорило о том, что столкновение с неонацистами будет неизбежным.
"Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом планомерно создавалась абсолютная неприемлемая для нас угроза, причём непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которые США и младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным", - сказал Путин на Красной площади.
Путин в обращении к гражданам страны 24 февраля напомнил страницы истории, связанные с Великой Отечественной войной, отметив, что тогда, в 1940-1941 годах, СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, "стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения", и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия "уже катастрофически запоздали". Как отметил президент РФ, "врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой", ошибка, связанная с попыткой ублажить агрессора, дорого стоила народу страны. Российский лидер подчеркнул, что "второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права".
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