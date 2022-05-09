https://ria.ru/20220509/napadki-1787677650.html

Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии

Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2022

Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии

Нападки на "все русское" в Швейцарии усиливаются, в частности, представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:56

2022-05-09T17:56

2022-05-09T17:56

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женева (город)

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БЕРН, 9 мая - РИА Новости. Нападки на "все русское" в Швейцарии усиливаются, в частности, представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории Конфедерации, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.Дипломат отметил, что меры безопасности у посольства России в Берне и российского консульства в Женеве усилены. Он подчеркнул, что швейцарские власти "делают все возможное, чтобы предотвратить какие-либо инциденты с безопасностью сотрудников и посольства в целом"."Но в целом по сообщениям местной прессы мы видим, что нападки на все русское усиливаются. Хорошо известно, что исключили маэстро (российского дирижера Валерия) Гергиева из списка музыкального фестиваля в Вербье, где он был одним из главных организаторов и участников. Есть множество других примеров, когда исключают российских или русских представителей из различных мероприятий, проводимых здесь", - сказал Гармонин.Он также сообщил, что в посольство в Берне поступали жалобы от россиян в связи с ущемлением их прав, но они не носили массовый характер."Объединения россиян выступают самостоятельно в защиту своих прав, выступают против того, чтобы были нападки на всё русское, на русскость как таковую", - сказал дипломат.Ранее стало известно, что организаторы Люцернского музыкального фестиваля отменили запланированные на август этого года концерты оркестра Мариинского театра и Гергиева.В конце апреля фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева".

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785813477.html

https://ria.ru/20220422/opera-1784938333.html

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берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швейцария, берн (кантон), женева (город), россия