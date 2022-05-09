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Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2022
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Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии
Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии
Нападки на "все русское" в Швейцарии усиливаются, в частности, представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:56
2022-05-09T17:56
в мире
швейцария
берн (кантон)
женева (город)
россия
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БЕРН, 9 мая - РИА Новости. Нападки на "все русское" в Швейцарии усиливаются, в частности, представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории Конфедерации, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.Дипломат отметил, что меры безопасности у посольства России в Берне и российского консульства в Женеве усилены. Он подчеркнул, что швейцарские власти "делают все возможное, чтобы предотвратить какие-либо инциденты с безопасностью сотрудников и посольства в целом"."Но в целом по сообщениям местной прессы мы видим, что нападки на все русское усиливаются. Хорошо известно, что исключили маэстро (российского дирижера Валерия) Гергиева из списка музыкального фестиваля в Вербье, где он был одним из главных организаторов и участников. Есть множество других примеров, когда исключают российских или русских представителей из различных мероприятий, проводимых здесь", - сказал Гармонин.Он также сообщил, что в посольство в Берне поступали жалобы от россиян в связи с ущемлением их прав, но они не носили массовый характер."Объединения россиян выступают самостоятельно в защиту своих прав, выступают против того, чтобы были нападки на всё русское, на русскость как таковую", - сказал дипломат.Ранее стало известно, что организаторы Люцернского музыкального фестиваля отменили запланированные на август этого года концерты оркестра Мариинского театра и Гергиева.В конце апреля фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева".
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785813477.html
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в мире, швейцария, берн (кантон), женева (город), россия
17:56 09.05.2022
 
Посол России в Берне отметил усиление нападок "на все русское" в Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин отметил усиление в Швейцарии нападок "на все русское"

© SputnikПосол России в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© Sputnik
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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БЕРН, 9 мая - РИА Новости. Нападки на "все русское" в Швейцарии усиливаются, в частности, представителей России отстраняют от участия в мероприятиях, проводимых на территории Конфедерации, заявил РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
Дипломат отметил, что меры безопасности у посольства России в Берне и российского консульства в Женеве усилены. Он подчеркнул, что швейцарские власти "делают все возможное, чтобы предотвратить какие-либо инциденты с безопасностью сотрудников и посольства в целом".
"Но в целом по сообщениям местной прессы мы видим, что нападки на все русское усиливаются. Хорошо известно, что исключили маэстро (российского дирижера Валерия) Гергиева из списка музыкального фестиваля в Вербье, где он был одним из главных организаторов и участников. Есть множество других примеров, когда исключают российских или русских представителей из различных мероприятий, проводимых здесь", - сказал Гармонин.
Он также сообщил, что в посольство в Берне поступали жалобы от россиян в связи с ущемлением их прав, но они не носили массовый характер.
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"Объединения россиян выступают самостоятельно в защиту своих прав, выступают против того, чтобы были нападки на всё русское, на русскость как таковую", - сказал дипломат.
Ранее стало известно, что организаторы Люцернского музыкального фестиваля отменили запланированные на август этого года концерты оркестра Мариинского театра и Гергиева.
В конце апреля фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева".
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В миреШвейцарияБерн (кантон)Женева (город)Россия
 
 
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