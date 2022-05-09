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Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом - РИА Новости, 09.05.2022
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Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом - РИА Новости, 09.05.2022
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом
Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:52
2022-05-09T17:52
в мире
варшава
россия
польша
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не исключил, что в инциденте при нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева могли быть задействованы спецслужбы, чтобы оказать на дипломата психологический удар."Это может быть даже специальный психологический удар. Я не исключаю, что это могут быть не только дворовые провокации, в этом могут быть задействованы и спецслужбы. Я этого не утверждаю, но исключать этого нельзя", - сказал РИА Новости Орджоникидзе.При этом он добавил, что это не должно помешать российским послам отстаивать интересы своего государства за рубежом.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html
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Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
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в мире, варшава, россия, польша
17:52 09.05.2022
 
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом

Эксперт считает, что в нападении на посла России в Варшаве могли быть замешаны спецслужбы

© РИА Новости / Алексей Бухчин / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Польше Сергей Андреев на кладбище советских воинов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Алексей Бухчин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не исключил, что в инциденте при нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева могли быть задействованы спецслужбы, чтобы оказать на дипломата психологический удар.
"Это может быть даже специальный психологический удар. Я не исключаю, что это могут быть не только дворовые провокации, в этом могут быть задействованы и спецслужбы. Я этого не утверждаю, но исключать этого нельзя", - сказал РИА Новости Орджоникидзе.
Нападение на посла России в Польше Сергея Андреева в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:39
Посол России в Польше рассказал о состоянии после нападения на него
При этом он добавил, что это не должно помешать российским послам отстаивать интересы своего государства за рубежом.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.
Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
 
В миреВаршаваРоссияПольша
 
 
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