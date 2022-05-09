https://ria.ru/20220509/napadenie-1787676744.html
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом - РИА Новости, 09.05.2022
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом
Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:52
2022-05-09T17:52
2022-05-09T17:52
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польша
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не исключил, что в инциденте при нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева могли быть задействованы спецслужбы, чтобы оказать на дипломата психологический удар."Это может быть даже специальный психологический удар. Я не исключаю, что это могут быть не только дворовые провокации, в этом могут быть задействованы и спецслужбы. Я этого не утверждаю, но исключать этого нельзя", - сказал РИА Новости Орджоникидзе.При этом он добавил, что это не должно помешать российским послам отстаивать интересы своего государства за рубежом.В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220509/posol-1787639393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787656741_25:0:798:580_1920x0_80_0_0_e259ae3cbd6ddde15861155482acc9ca.jpg
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
Последствия нападения на посла РФ в Польше во время возложения цветов на кладбище советских воинов
2022-05-09T17:52
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, россия, польша
Эксперт назвал нападение на посла России в Варшаве психологическим ударом
Эксперт считает, что в нападении на посла России в Варшаве могли быть замешаны спецслужбы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе не исключил, что в инциденте при нападении на российского посла в Варшаве Сергея Андреева могли быть задействованы спецслужбы, чтобы оказать на дипломата психологический удар.
"Это может быть даже специальный психологический удар. Я не исключаю, что это могут быть не только дворовые провокации, в этом могут быть задействованы и спецслужбы. Я этого не утверждаю, но исключать этого нельзя", - сказал РИА Новости Орджоникидзе.
При этом он добавил, что это не должно помешать российским послам отстаивать интересы своего государства за рубежом.
В понедельник Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве
в сопровождении дипломатов и супруги. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией. Через несколько минут на месте появились полицейские, которые оттеснили толпу и посол с сопровождающими покинули место нападения.
МИД России
добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же. Также российский МИД потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций.
Следственный комитет России заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше
, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности.