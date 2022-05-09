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Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
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Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве
Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве
МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же, говорится в заявлении... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T14:42
2022-05-09T15:28
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
россия
сергей андреев
александр бастрыкин
варшава
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства."Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", — отметило министерство.Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.Посольство позднее выступило с аналогичным протестом.В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красным сладким сиропом во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. По словам дипломата, ни он, ни другие участники мероприятия серьезно не пострадали.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата дать правовую оценку факту нападения на Андреева и сопровождавших его сотрудников дипмиссии.В свою очередь, МИД Польши заверил, что осознает серьезность ситуации с инцидентом.
https://ria.ru/20220509/provokatsiya-1787657078.html
https://ria.ru/20220509/napadenie-1787638171.html
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россия
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, сергей андреев, александр бастрыкин, варшава
14:42 09.05.2022 (обновлено: 15:28 09.05.2022)
 
Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве

МИД: Москва выразила протест польским властям после нападения на посла в Варшаве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. МИД России добивается от польской стороны, чтобы соответствующие меры после нападения на российского посла были приняты сегодня же, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"Польским властям выражен решительный протест за потакание, по сути дела, неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций", — отметило министерство.
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Как добавили в министерстве, церемония возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве была сорвана при полном бездействии полиции, насилие применено не только по отношению к послу, но и к другим сотрудникам дипломатической миссии.
Посольство позднее выступило с аналогичным протестом.
В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красным сладким сиропом во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. По словам дипломата, ни он, ни другие участники мероприятия серьезно не пострадали.
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В свою очередь, МИД Польши заверил, что осознает серьезность ситуации с инцидентом.
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаРоссияСергей АндреевАлександр БастрыкинВаршава
 
 
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