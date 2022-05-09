https://ria.ru/20220509/napadenie-1787638420.html

В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше

В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше - РИА Новости, 09.05.2022

В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше

Глава комитета ГД по СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил РИА Новости, что действия в отношении посла РФ в Польше, которого облили красной краской, ожидаемы,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:33

2022-05-09T13:33

2022-05-09T13:45

госдума рф

день победы — 2022

леонид калашников

польша

россия

сергей андреев

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил РИА Новости, что действия в отношении посла РФ в Польше, которого облили красной краской, ожидаемы, при этом такие акции могут привести к тому, что послы в обеих странах уже будут не нужны.На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Многие ждали провокаций, и в Польше была одна из них. Как на это можно отвечать? На обычные, казалось бы, хулиганские действия… Не будем же мы уподобляться и призывать обливать краской посла Польши в Москве. Но думаю, что они до этого доведут простых людей рано или поздно. Вот к чему они ведут – послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших. Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны", - сообщил Калашников.

https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html

польша

россия

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Влада Копылова

госдума рф, леонид калашников, польша, россия, сергей андреев