https://ria.ru/20220509/napadenie-1787638420.html
В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше
В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше - РИА Новости, 09.05.2022
В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше
Глава комитета ГД по СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил РИА Новости, что действия в отношении посла РФ в Польше, которого облили красной краской, ожидаемы,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:33
2022-05-09T13:33
2022-05-09T13:45
госдума рф
день победы — 2022
леонид калашников
польша
россия
сергей андреев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава комитета ГД по СНГ Леонид Калашников (КПРФ) сообщил РИА Новости, что действия в отношении посла РФ в Польше, которого облили красной краской, ожидаемы, при этом такие акции могут привести к тому, что послы в обеих странах уже будут не нужны.На посла РФ в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве, сообщил ранее корреспондент РИА Новости."Многие ждали провокаций, и в Польше была одна из них. Как на это можно отвечать? На обычные, казалось бы, хулиганские действия… Не будем же мы уподобляться и призывать обливать краской посла Польши в Москве. Но думаю, что они до этого доведут простых людей рано или поздно. Вот к чему они ведут – послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших. Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны", - сообщил Калашников.
https://ria.ru/20220509/pamyatnik-1787626672.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, леонид калашников, польша, россия, сергей андреев
13:33 09.05.2022 (обновлено: 13:45 09.05.2022)
В Госдуме прокомментировали нападение на российского посла в Польше
Депутат Калашников: нападение на посла России в Польше ожидаемо