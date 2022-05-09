https://ria.ru/20220509/napadenie-1787638171.html

В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022

В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T13:31

2022-05-09T13:31

2022-05-09T14:41

в мире

варшава

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на российского посла в Варшаве.Она подчеркнула, что снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов "в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма". "Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", — заключила Захарова.В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломат рассказал, что ни он, ни другие участники церемонии серьезно не пострадали.

https://ria.ru/20220509/polsha-1787642510.html

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Варвара Скокшина

в мире, варшава, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)