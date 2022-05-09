https://ria.ru/20220509/napadenie-1787638171.html
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:31
2022-05-09T13:31
2022-05-09T14:41
в мире
варшава
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на российского посла в Варшаве.Она подчеркнула, что снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов "в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма". "Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", — заключила Захарова.В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломат рассказал, что ни он, ни другие участники церемонии серьезно не пострадали.
https://ria.ru/20220509/polsha-1787642510.html
варшава
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d848cc78eccbd7721388a212f44ceef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:31 09.05.2022 (обновлено: 14:41 09.05.2022)
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
Захарова назвала инцидент с послом России в Варшаве признаком возврата к фашизму на Западе