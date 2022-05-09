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В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
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В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве - РИА Новости, 09.05.2022
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве
Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова,... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:31
2022-05-09T14:41
в мире
варшава
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на российского посла в Варшаве.Она подчеркнула, что снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов "в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма". "Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", — заключила Захарова.В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломат рассказал, что ни он, ни другие участники церемонии серьезно не пострадали.
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в мире, варшава, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:31 09.05.2022 (обновлено: 14:41 09.05.2022)
 
В МИД прокомментировали нападение на российского посла в Варшаве

Захарова назвала инцидент с послом России в Варшаве признаком возврата к фашизму на Западе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое, но Россию не запугать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на российского посла в Варшаве.
Она подчеркнула, что снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов "в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма".
"Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале", — заключила Захарова.
В понедельник на посла России в Польше Сергея Андреева напали и облили красной краской во время попытки возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломат рассказал, что ни он, ни другие участники церемонии серьезно не пострадали.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
Вчера, 13:59
Джабаров предложил снизить уровень диппредставительства в Польше
 
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