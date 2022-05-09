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Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию - РИА Новости, 09.05.2022
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Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию
Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию - РИА Новости, 09.05.2022
Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что "и не таким рога обламывали". РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T12:57
2022-05-09T15:57
в мире
белоруссия
александр лукашенко
польша
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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что "и не таким рога обламывали"."Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста", — сказал Лукашенко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши.Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих на приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20220505/polsha-1787086115.html
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"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким" – Лукашенко о возможном нападении Польши на Белоруссию
"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким" Первый о разговорах на тему возможной военной угрозы со стороны Польши.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша
12:57 09.05.2022 (обновлено: 15:57 09.05.2022)
 
Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию

Лукашенко о возможном нападении Польши на Белоруссию: и не таким рога обламывали

Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что "и не таким рога обламывали".
"Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста", — сказал Лукашенко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши.
Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих на приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.
Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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