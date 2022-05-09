https://ria.ru/20220509/napadenie-1787631306.html

Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию

Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию - РИА Новости, 09.05.2022

Лукашенко высказался о риске нападения Польши на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что "и не таким рога обламывали". РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T12:57

2022-05-09T12:57

2022-05-09T15:57

в мире

белоруссия

александр лукашенко

польша

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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя наличие угрозы нападения на республику со стороны Польши, заявил, что "и не таким рога обламывали"."Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста", — сказал Лукашенко журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о наличии опасности нападения на Белоруссию со стороны Польши.Он сказал, что в Минске очень внимательно следят за ситуацией у своей границы, за активностью НАТО на западе и ростом числа военнослужащих на приграничной территории сопредельных стран. В этой связи Лукашенко предположил, что таким образом хотят отвлечь внимание Минска и Москвы от Украины.Вместе с тем Лукашенко напомнил западным странам, что позади Белоруссии находится Россия, ядерная держава, с которой у Минска соответствующие договоренности в сфере обороны и безопасности. Лукашенко также признался, что в последнее время эту тему часто обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20220505/polsha-1787086115.html

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"Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким" – Лукашенко о возможном нападении Польши на Белоруссию "Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким" Первый о разговорах на тему возможной военной угрозы со стороны Польши. 2022-05-09T12:57 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша