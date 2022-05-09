https://ria.ru/20220509/nagrady-1787608222.html

Более четырех тысяч военных ЮВО наградили за участие в спецоперации

Более четырех тысяч военных ЮВО наградили за участие в спецоперации - РИА Новости, 09.05.2022

Более четырех тысяч военных ЮВО наградили за участие в спецоперации

Более 4 тысяч военнослужащих Южного военного округа награждены государственными наградами с начала специальной операции на Украине, восьмерым присвоено звание... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:50

2022-05-09T10:50

2022-05-09T11:55

специальная военная операция на украине

россия

южный военный округ

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч военнослужащих Южного военного округа награждены государственными наградами с начала специальной операции на Украине, восьмерым присвоено звание Герой РФ, сказал замкомандующего войсками ЮВО генерал-лейтенант Алексей Авдеев, открывая военный парад в Ростове-на-Дону.По его словам, военнослужащие ЮВО неизменно являются примером мужества и героизма, достойно выполняют задачи специальной военной операции по спасению жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины."С начала спецоперации на Украине за высокий профессионализм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, более 4 тысяч военнослужащих округа награждены государственными наградами, восьмерым из них присвоено высокое звание Герой Российской Федерации", - сказал Авдеев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220509/boytsy-1787609861.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, южный военный округ, украина