https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787575747.html

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022

Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы

Заложенный в годы войны фундамент братской дружбы помогает выстраиванию уважительных отношений между Молдавией и Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:01

2022-05-09T02:01

2022-05-09T02:01

день победы — 2022

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Заложенный в годы войны фундамент братской дружбы помогает выстраиванию уважительных отношений между Молдавией и Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.Посол поздравил ветеранов, соотечественников и жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.По его словам, май 1945 года навсегда останется знаменательной датой в истории человечества."В этот день - 9 мая - мы особо чтим подвиг старших поколений, доблестно и самоотверженно ковавших победу на фронте и в тылу. Мы отдаем дань бесконечного признания героизму многонационального советского народа и будем доносить правду о самой страшной трагедии XX века, не допуская фальсификации истории и забвения памяти поколения победителей", - подчеркнул посол.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 150 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

молдавия, в мире