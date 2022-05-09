https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787575747.html
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Заложенный в годы войны фундамент братской дружбы помогает выстраиванию уважительных отношений между Молдавией и Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:01
2022-05-09T02:01
2022-05-09T02:01
день победы — 2022
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Заложенный в годы войны фундамент братской дружбы помогает выстраиванию уважительных отношений между Молдавией и Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.Посол поздравил ветеранов, соотечественников и жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.По его словам, май 1945 года навсегда останется знаменательной датой в истории человечества."В этот день - 9 мая - мы особо чтим подвиг старших поколений, доблестно и самоотверженно ковавших победу на фронте и в тылу. Мы отдаем дань бесконечного признания героизму многонационального советского народа и будем доносить правду о самой страшной трагедии XX века, не допуская фальсификации истории и забвения памяти поколения победителей", - подчеркнул посол.Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 150 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза.
https://ria.ru/20220509/noshenie-1787571890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире
Посол России в Молдавии поздравил ветеранов с Днем Победы
Посол России в Кишиневе Васнецов поздравил ветеранов с Днем Победы
КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. Заложенный в годы войны фундамент братской дружбы помогает выстраиванию уважительных отношений между Молдавией и Россией, заявил посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов.
Посол поздравил ветеранов, соотечественников и жителей республики с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Победа над нацизмом стала возможна благодаря единству и сплочению всех народов Советского Союза, в том числе молдаван. Несомненно, заложенный в суровые военные годы фундамент братской дружбы между нашими народами продолжит служить выстраиванию добрососедских и уважительных отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова", - говорится в поздравлении Васнецова, опубликованном на странице посольства в соцсетях.
По его словам, май 1945 года навсегда останется знаменательной датой в истории человечества.
"В этот день - 9 мая - мы особо чтим подвиг старших поколений, доблестно и самоотверженно ковавших победу на фронте и в тылу. Мы отдаем дань бесконечного признания героизму многонационального советского народа и будем доносить правду о самой страшной трагедии XX века, не допуская фальсификации истории и забвения памяти поколения победителей", - подчеркнул посол.
Около 400 тысяч уроженцев Молдавии
воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 150 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя Советского Союза.