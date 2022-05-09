https://ria.ru/20220509/molchanie-1787602078.html

Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022

Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T10:23

2022-05-09T10:23

2022-05-09T11:17

день победы — 2022

день победы

владимир путин

москва

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.Глава государства традиционно присутствует на параде. Перед его началом он выступил с речью.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20220509/chelovechnost-1787542611.html

москва

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Президент объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне. 2022-05-09T10:23 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день победы, владимир путин, москва