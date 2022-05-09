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Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022
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День Победы — 2022
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Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади - РИА Новости, 09.05.2022
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T10:23
2022-05-09T11:17
день победы — 2022
день победы
владимир путин
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.Глава государства традиционно присутствует на параде. Перед его началом он выступил с речью.Парад Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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Президент объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.
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день победы, владимир путин, москва
10:23 09.05.2022 (обновлено: 11:17 09.05.2022)
 
Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Президент Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на параде Победы на Красной площади в Москве, чтобы отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне.
Глава государства традиционно присутствует на параде. Перед его началом он выступил с речью.
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