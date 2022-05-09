https://ria.ru/20220509/metro-1787574973.html

В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы

В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022

В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы

Ряд центральных станций метро Москвы в понедельник будет работать только на вход и пересадку пассажиров из-за проведения парада Победы и акции "Бессмертный... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T01:40

2022-05-09T01:40

2022-05-09T01:40

день победы — 2022

общество

день победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в понедельник будет работать только на вход и пересадку пассажиров из-за проведения парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта МосквыВ департаменте уточняют, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский Сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку, ограничения продлятся до окончания всех праздничных мероприятий.Напоминается, что в местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.

https://ria.ru/20220509/moskva-1787574632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, день победы