https://ria.ru/20220509/metro-1787574973.html
В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы
В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2022
В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы
Ряд центральных станций метро Москвы в понедельник будет работать только на вход и пересадку пассажиров из-за проведения парада Победы и акции "Бессмертный... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T01:40
2022-05-09T01:40
2022-05-09T01:40
день победы — 2022
общество
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в понедельник будет работать только на вход и пересадку пассажиров из-за проведения парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта МосквыВ департаменте уточняют, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский Сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку, ограничения продлятся до окончания всех праздничных мероприятий.Напоминается, что в местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.
https://ria.ru/20220509/moskva-1787574632.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, день победы
В Москве изменится работа ряда станций метро из-за празднования Дня Победы
В Москве изменится работа ряда центральных станций метро из-за празднования Дня Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Ряд центральных станций метро Москвы в понедельник будет работать только на вход и пересадку пассажиров из-за проведения парада Победы и акции "Бессмертный полк", ограничения продлятся до окончания праздничных мероприятий, сообщает департамент транспорта Москвы
В департаменте уточняют, что станции метро "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский Сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека имени Ленина" — только на пересадку, ограничения продлятся до окончания всех праздничных мероприятий.
Напоминается, что в местах проведения праздничных мероприятий на прилегающих станциях также возможны ситуативные ограничения по входу/выходу по требованию полиции.
В 10.00 на Красной площади состоится торжественный военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 15.00 стартует акция "Бессмертный полк", москвичи с портретами участников Великой Отечественной войны пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 километров.