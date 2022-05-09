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Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость - РИА Новости, 09.05.2022
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Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость
Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость - РИА Новости, 09.05.2022
Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T17:11
2022-05-09T17:11
в мире
украина
россия
донбасс
европарламент
евросоюз
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на Украине."Нам надо вернуть нашу продовольственную независимость. Война на Украине глубоко дестабилизировала цепочки продовольственных поставок и мировые рынки. Нам нужно переоценить нашу производственную стратегию, чтобы защитить наш продовольственный суверенитет", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.Ранее французский лидер выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, россия, донбасс, европарламент, евросоюз, эммануэль макрон
17:11 09.05.2022
 
Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость

Президент Франции Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на Украине.
"Нам надо вернуть нашу продовольственную независимость. Война на Украине глубоко дестабилизировала цепочки продовольственных поставок и мировые рынки. Нам нужно переоценить нашу производственную стратегию, чтобы защитить наш продовольственный суверенитет", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.
Ранее французский лидер выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 18:52
МВФ призвал принять меры по обеспечению продовольственной безопасности
 
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