https://ria.ru/20220509/makron-1787671415.html

Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость

Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость - РИА Новости, 09.05.2022

Макрон призвал вернуть ЕС продовольственную независимость

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T17:11

2022-05-09T17:11

2022-05-09T17:11

в мире

украина

россия

донбасс

европарламент

евросоюз

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 9 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вернуть продовольственную независимость ЕС и переоценить европейскую производственную стратегию на фоне событий на Украине."Нам надо вернуть нашу продовольственную независимость. Война на Украине глубоко дестабилизировала цепочки продовольственных поставок и мировые рынки. Нам нужно переоценить нашу производственную стратегию, чтобы защитить наш продовольственный суверенитет", - сказал Макрон, выступая на закрытии конференции о будущем Европы в Европарламенте в Страсбурге.Ранее французский лидер выступил с инициативой о выработке срочного плана для смягчения продовольственного кризиса, с которым может столкнуться мир на фоне военной операции РФ на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/prodovolstvie-1783393532.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, европарламент, евросоюз, эммануэль макрон