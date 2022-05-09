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Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
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Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка"
Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2022
Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка"
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:51
2022-05-09T13:51
день победы — 2022
общество
пермь
пермский край
калининград
день победы
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ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщил корреспондент РИА Новости.В понедельник Махонин принял участие в шествии "Бессмертный полк", проводимом в честь Дня Победы, и пронёс по центру Перми портрет своего деда Ивана Яковлевича. Он в 1941 году ушел на фронт, прошёл всю войну, награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны."Дед воевал на Курском направлении, освобождал Калининград (Кёнигсберг), дважды ранен. Дедушка был справедливым и строгим человеком. Я надеюсь, что это тоже присутствует и во мне", – рассказал губернатор.В рядах участников шествия "Бессмертный полк" шел и глава Перми Алексей Демкин с портретом деда Алексея Ивановича Шорина, который во время войны служил разведчиком артиллерийского полка."Бессмертный полк" стартовал в 10.00 (8.00 мск) с Октябрьской площади. Жители Перми и края с портретами погибших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, тех, кто работал в тылу – своих отцов, дедов и прадедов, прошли по центральным улицам города до площади перед Театром-Театром. Колонна от точки сбора до конца маршрута шла более часа. По данным властей, в шествии приняли участие более 46,5 тысячи человек. В этом году впервые после двух пандемийных лет шествие состоялось в очном формате.Памятные торжественные мероприятия и акции прошли в каждой территории Пермского края и объединили десятки тысяч жителей региона."Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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общество, пермь, пермский край, калининград, день победы
13:51 09.05.2022
 
Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка"

Губернатор Пермского края Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщил корреспондент РИА Новости.
В понедельник Махонин принял участие в шествии "Бессмертный полк", проводимом в честь Дня Победы, и пронёс по центру Перми портрет своего деда Ивана Яковлевича. Он в 1941 году ушел на фронт, прошёл всю войну, награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны.
Губернатор Севастополя с портретом замкомандующего ЧФ Палия, погибшего в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
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"Дед воевал на Курском направлении, освобождал Калининград (Кёнигсберг), дважды ранен. Дедушка был справедливым и строгим человеком. Я надеюсь, что это тоже присутствует и во мне", – рассказал губернатор.
В рядах участников шествия "Бессмертный полк" шел и глава Перми Алексей Демкин с портретом деда Алексея Ивановича Шорина, который во время войны служил разведчиком артиллерийского полка.
"Бессмертный полк" стартовал в 10.00 (8.00 мск) с Октябрьской площади. Жители Перми и края с портретами погибших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, тех, кто работал в тылу – своих отцов, дедов и прадедов, прошли по центральным улицам города до площади перед Театром-Театром. Колонна от точки сбора до конца маршрута шла более часа. По данным властей, в шествии приняли участие более 46,5 тысячи человек. В этом году впервые после двух пандемийных лет шествие состоялось в очном формате.
Памятные торжественные мероприятия и акции прошли в каждой территории Пермского края и объединили десятки тысяч жителей региона.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.
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