Губернатор Пермского края прошел в рядах "Бессмертного полка"
Губернатор Пермского края Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка"
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
ПЕРМЬ, 9 мая – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с жителями прошел в рядах "Бессмертного полка", сообщил корреспондент РИА Новости.
В понедельник Махонин принял участие в шествии "Бессмертный полк", проводимом в честь Дня Победы, и пронёс по центру Перми портрет своего деда Ивана Яковлевича. Он в 1941 году ушел на фронт, прошёл всю войну, награжден медалью "За отвагу" и орденом Отечественной войны.
"Дед воевал на Курском направлении, освобождал Калининград (Кёнигсберг), дважды ранен. Дедушка был справедливым и строгим человеком. Я надеюсь, что это тоже присутствует и во мне", – рассказал губернатор.
В рядах участников шествия "Бессмертный полк" шел и глава Перми Алексей Демкин с портретом деда Алексея Ивановича Шорина, который во время войны служил разведчиком артиллерийского полка.
"Бессмертный полк" стартовал в 10.00 (8.00 мск) с Октябрьской площади. Жители Перми и края с портретами погибших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, тех, кто работал в тылу – своих отцов, дедов и прадедов, прошли по центральным улицам города до площади перед Театром-Театром. Колонна от точки сбора до конца маршрута шла более часа. По данным властей, в шествии приняли участие более 46,5 тысячи человек. В этом году впервые после двух пандемийных лет шествие состоялось в очном формате.
Памятные торжественные мероприятия и акции прошли в каждой территории Пермского края и объединили десятки тысяч жителей региона.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны.