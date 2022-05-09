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Посол России в Лондоне возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 09.05.2022
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Посол России в Лондоне возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол России в Лондоне возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 09.05.2022
Посол России в Лондоне возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин возложил венок к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T13:20
2022-05-09T13:20
день победы — 2022
в мире
великобритания
лондон
день победы
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ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин возложил венок к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости."Сегодняшнее событие отличается, конечно, от того, что происходило раньше, поскольку организаторы категорически отказались организовывать и проводить эту церемонию, на которой (ранее - ред) собиралось достаточно много народу, поэтому послы стран СНГ практически все, с учётом условий безопасности, которые достаточно сложны, все изъявили желание возложить венки", - сказал он журналистам.При этом Келин отметил, что ему не известно о каких-либо запретах на проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, со стороны британских властей. "Я уведомил МИД о том, что мы планируем провести церемонию, возражений не последовало, запретов тоже не вводилось", - пояснил он.Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.Празднование Дня Победы. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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в мире, великобритания, лондон, день победы
13:20 09.05.2022
 
Посол России в Лондоне возложил венок к мемориалу советским воинам

Посол России в Лондоне Келин возложил венок к мемориалу советским воинам

© РИА Новости / Елена Пахомова Цветы возле советского мемориала в Лондоне
Цветы возле советского мемориала в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Елена Пахомова
Цветы возле советского мемориала в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 9 мая - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин возложил венок к мемориалу советским гражданам, погибшим во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодняшнее событие отличается, конечно, от того, что происходило раньше, поскольку организаторы категорически отказались организовывать и проводить эту церемонию, на которой (ранее - ред) собиралось достаточно много народу, поэтому послы стран СНГ практически все, с учётом условий безопасности, которые достаточно сложны, все изъявили желание возложить венки", - сказал он журналистам.
При этом Келин отметил, что ему не известно о каких-либо запретах на проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы, со стороны британских властей. "Я уведомил МИД о том, что мы планируем провести церемонию, возражений не последовало, запретов тоже не вводилось", - пояснил он.
Церемония прошла в парке Джеральдины Мэри у Имперского военного музея Великобритании, где в 1998 году был установлен памятник работы российского скульптора Сергея Щербакова. Монумент представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру склонившей голову женщины, над которой находится свободно подвешенный колокол, а у подножия монумента - гранитная плита со словами памяти.
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