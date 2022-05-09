https://ria.ru/20220509/kurs-1787576467.html

Определены решающие факторы для изменения курса рубля

Определены решающие факторы для изменения курса рубля - РИА Новости, 09.05.2022

Определены решающие факторы для изменения курса рубля

Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса... РИА Новости, 09.05.2022

2022-05-09T02:14

2022-05-09T02:14

2022-05-09T02:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля.По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.

https://ria.ru/20220508/kurs-1787458596.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть