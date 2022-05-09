https://ria.ru/20220509/kurs-1787576467.html
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Определены решающие факторы для изменения курса рубля - РИА Новости, 09.05.2022
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:14
2022-05-09T02:14
2022-05-09T02:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля.По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.
https://ria.ru/20220508/kurs-1787458596.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Эксперт Михайлова: геополитика является решающим фактором для изменения курса рубля
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости.
Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала
агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля.
По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.
Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.
Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.