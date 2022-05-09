Рейтинг@Mail.ru
Определены решающие факторы для изменения курса рубля - РИА Новости, 09.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220509/kurs-1787576467.html
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Определены решающие факторы для изменения курса рубля - РИА Новости, 09.05.2022
Определены решающие факторы для изменения курса рубля
Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса... РИА Новости, 09.05.2022
2022-05-09T02:14
2022-05-09T02:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля.По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.
https://ria.ru/20220508/kurs-1787458596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть
02:14 09.05.2022
 
Определены решающие факторы для изменения курса рубля

Эксперт Михайлова: геополитика является решающим фактором для изменения курса рубля

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Банкноты Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова назвала агентству "Прайм" факторы, которые сыграют решающую роль в изменении курса рубля.
По мнению эксперта, обстоятельства для российской валюты складываются в позитивном ключе. В частности, наблюдается низкий спрос на доллар и евро, россияне нашли замену американской валюте в виде китайского юаня, экспортеры проявляют дополнительный спрос на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам. Кроме того, на мировой арене доллар начал снимать свою перекупленность после серьезного подъема.
Михайлова отметила, что укрепление рубля отражает факт его серьезной финансовой поддержки Банком России. Цикл снижения ставок позитивен для рынка акций, так как это должно способствовать оживлению экономической активности, увеличению доступности кредитования, а также подтолкнет к развороту курсовой динамики рубля.
Сейчас среди наиболее важных для российской валюты факторов — геополитика, стоимость сырья и потребность инвесторов в риске, добавила эксперт.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 05:00Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ представило прогноз по курсу рубля к началу осени
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала